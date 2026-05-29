北士科變電所定案》北市府接受台電折衷方案 蔣萬安又扯中央：盼給多元穩定電力組合

台北市長蔣萬安昨到台北市議會備詢前受訪。（記者田裕華攝）

因應輝達進駐北士科用電需求，台電與台北市政府廿七日達成文林變電所採「半地下化折衷方案」共識，外界認為市府延宕一年，民進黨立委吳思瑤、台北市長參選人沈伯洋等人昨下午也到現場考察，被解讀是踢館；台北市長蔣萬安受訪說，市府和台電從善如流，民眾期待的是做實事、解決問題。北市府發言人李政軒補充說，變電所是台電的主管事項，二〇〇九年北士科都市計畫已經完成，明載「變電設施以地下化設置為原則」，台電隔了十六年，直到二〇二五年七月廿五日才提出蓋變電所申請。

台北市議會昨天下午進行市政總質詢，蔣萬安備詢前受訪，對外界質疑市府延宕變電所表示，廿七日已和台電達成共識，雙方都從善如流，民眾期待的是做實事、解決問題。他也提到，黃仁勳表達台灣需要更多電力，充裕、穩定的電力供應，是國家發展非常迫切的需求，希望中央政府能給予多元、安全、穩定的電力組合，才能夠讓產業及民生用電無虞。

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李政軒補充表示，二〇〇九年北士科都市計畫完成，明載一塊交通用地作為變電所用途，且以地下化為原則；時隔十六年，在輝達執行長黃仁勳於二〇二五年五月宣布落腳北士科後，台電發現北士科一直沒有設變電所，才在七月廿五日第一次向北市府提出新建方案，採地上型興建，過程中北市府皆表達反對地上型變電所意見。若照吳思瑤委員的邏輯，是在質疑台電延宕十六年嗎？變電所是台電的主管事項，不是北市府說要蓋變電所，台電就會蓋的。

李政軒指出，在北市的變電所都是地下化，包括華江、玉成、松湖、大安等，因此正式會議明文標註要台電評估地下化的方案並分析地上化跟地下化的優劣；今年三月十三日，台電提出第四版共有四個方案，仍建議採地上化方案；四月十六日還表示「地下化方案窒礙難行」；五月十九日提出「變壓器地下化」方案，並於廿七日定案。市府從未延宕過變電所，台電提出「變壓器地下化」折衷方案後，市府立刻研議後就表達沒問題。

市議員林延鳳則認為市府以「都市計畫」為由很莫名其妙，「跟台電開會可以先問都發局意見，『採地下化為原則』是非必要不可嗎？」她詢問都發局官員，獲得的答案是「沒有一定」，是可以討論的，難道市府不知道嗎？為什麼一年來都要求全地下化處理？既然如此，昨天「半天就轉彎」接受台電的半地下化方案，證明過去一年就可以好好跟台電討論，不是把責任都推台電。

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