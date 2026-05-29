北士科變電所定案》台電女婿沈伯洋：擘劃北士科成首都大腦第一步

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）、立委吳思瑤昨率領中央官員、地方民代，前往北投士林科技園區的文林變電所預定地會勘，了解用電需求。（記者塗建榮攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋、立委吳思瑤昨率領中央官員、地方民代，前往北投士林科技園區的文林變電所預定地會勘，了解用電需求。岳父是台電退休員工的「台電女婿」沈伯洋說，文林變電所定案代表北士科發展邁出第一步，後面還需思考硬體與軟體建設、如何變成台北市的大腦與智庫，以及大家共享的願景，藍營此時頻提能源問題，反而是在轉移焦點。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在北士科舉辦員工大會時，向台北市長蔣萬安喊話：「台灣需要更多能源。」擱置台電提出的「文林變電所」方案長達一年的蔣萬安，直到前天才鬆口放行。沈伯洋等人昨前往文林變電所預定地會勘。

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鍾佩玲批︰蔣萬安有功勞就爭取 有問題就找中央

議員鍾佩玲批評，蔣萬安有功勞就爭取、有問題就找中央，很不可取。議員林延鳳表示，北士科在前市長柯文哲時是以智慧醫療園區為主，台電估的用電需求是五〇MVA，但隨著金元寶、輝達宣布進駐，台電預估用電需求大增，因此去年主動向北市府提出新設變電所。事實上，二〇二六年的用電需求已達一五〇MVA到一七〇MVA，是當時的三倍。北士科園區進駐廠商早有提出電力不穩的需求，在台電表達地下化會有風險，市府除了反對，難道沒有責任主動提出方案來共同解決嗎？

沈伯洋表示，北士科用電攸關台北科技發展，應從交通路網、人工智慧（AI）城市、與地方共生共榮三條軸發展，同時呼應了二〇三〇年市區公車全面電動化、二〇三五年擠身全球前十大AI城市的願景，在在都與電力息息相關，所以必須盡早開始規劃。他也以「水庫跟水管」比喻「北士科與變電所」的重要性，強調當水庫有水，卻沒接水管，大家就用不到水，同樣的，現今明明發電穩定也有餘裕，問題是需要變電所輸送電力，民眾才能順利用電。

議員陳賢蔚說，沈伯洋一句「北士科的願景到底是什麼」，如同當頭棒喝，令人驚覺蔣萬安對於園區整體規劃，似未因輝達進駐而加速擘畫，文林變電所的難產與拍板時程，正好反映了市府被輝達追著跑，好像沒把輝達進駐作為整體發展的起點，反倒是市長個人政績的終點。

針對國民黨立委徐巧芯說，民進黨嘴喊發展AI，卻不敢誠實面對能源問題，批沈伯洋持續閃躲迴避。沈伯洋回應，「我們在討論變電所，藍營卻一直在討論發電」，這是兩個不同層次的問題，「當然可能有一點轉移焦點啦！」但是如果真的很在意台灣能源問題，要多做討論不反對，但把話題引開到別的戰場上，對在地居民與發展並沒有那麼合適。

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