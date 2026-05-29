美退役上將弗林：擴大國防投資 有助保護主權

左起為前美國陸軍太平洋司令部司令弗林、外貿協會董事長黃志芳、美台商業協會會長韓儒伯。（記者林菁樺攝）

美台商業協會、外貿協會主辦的台美國防產業論壇昨日登場，今年聚焦台美國防供應鏈轉型與技術研發，由前美國陸軍太平洋司令部司令弗林（Charles Flynn）率四十一位團員來台，創歷年最大規模。

率41人團出席台美國防產業論壇 歷年最大規模

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近期川習會、軍購預算等引發台美合作前景疑慮。弗林直言，未感受到企業界對台美合作有疑慮，反而因地緣政治風險升高，每個人都需有緊迫感；他肯定台灣近年持續擴大國防投資，有助於保護台灣領土完整、主權。

貿協董事長黃志芳表示，台美正從過去以軍售與採購為主的合作模式，轉為戰略產業夥伴關係；我國擁有深厚的半導體、資通訊與低軌衛星科技產業基礎，技術可快速轉化為國防應用，包括無人機、AI辨識、衛星通訊及半導體晶片等，台灣擅長製造與系統整合，美國則有最佳國防技術，雙方是「完美搭配（perfect match）」。

美台商業協會會長韓儒伯強調，美台之間是共同開發、共同製造的夥伴關係，此次代表團從過去最初七人更擴大至四十一人，他從未看到對台灣有如此高的關注；他認為，美國擁有世界頂尖國防技術，台灣則具備強大的ICT整合與製造能力，是「強強聯盟」，未來不只服務台灣市場，更希望打造可切入全球供應鏈的國防產業體系。

川習會剛落幕，而台灣無人機、軍購預算遭立法院大砍。弗林並未直接評論台灣軍購預算議題，因就連美國也會有政治辯論，但他提到，賴政府近年在軍事訓練、投資、組織改革與新技術導入方面都有重要進展，他肯定台灣大幅增加自身國防投資，這對於保護台灣主權、領土完整相當重要。

有關美國前總統川普近期對台軍售談話，弗林說，未感受到企業界有明顯疑慮，反而從參與企業數量快速成長，可看出台美合作與市場機會持續擴大，特別在地緣政治威脅下，「每個人都要更具備急迫感」。

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