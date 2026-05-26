金溥聰：蕭旭岑、王光慈騙馬 什麼都稱他忘了

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，調查小組發言人李德維日前質疑，前國安會秘書長金溥聰未獲得馬的授權。金溥聰昨天展示馬英九以毛筆親手寫的授權書，並指出，馬已經口頭委任他，但馬看到對方一直質疑，堅持一定要亮出授權書，「在我看來對方只是沒事找事」。（ 圖：記者王藝菘，文：記者林欣漢）

金指控去年赴中見國台辦馬都不知情 蕭：有對話紀錄 馬知道

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，基金會昨舉行記者會，前國安全秘書長金溥聰指蕭、王兩人騙馬英九，什麼事都稱馬忘了，連去年赴中見國台辦，馬都不知情；蕭則說，馬絕對知道，還有對話紀錄，馬自己忘了。

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馬英九基金會昨委任基金會執行長戴遐齡、金溥聰、律師黃翊華、誠品會計師事務所台北所所長周志誠等人召開記者會，說明相關事證，循訴訟程序追究蕭、王兩人責任。黃翊華指出，基金會成員對外收受捐款，蕭、王兩人未依規定向董事會報告，自行挪用處分就構成背信、侵佔嫌疑。周志誠也說，去年的年終獎金，王光慈是以現金方式發放，基金會的帳戶沒有支付紀錄，資金來源也沒有紀錄。

戴遐齡表示，去年國民黨宣布蕭旭岑擔任副主席之後，蕭隨即赴中拜會國台辦主任宋濤，同行有王光慈以及調查小組薛香川、李德維等人，馬英九完全不知情，讓人不得不懷疑調查小組是否有基於私人情誼或特定目的有「包庇」蕭、王兩人的嫌疑。

金溥聰表示，蕭、王兩人許多赴中行程都未讓馬英九知道，兩人還向其他基金會員工表示，「馬看了新聞問起，就說有跟他報告過，是他忘了」；員工不忍心馬英九被唬弄，才揭露此事。

王計畫辦公室退租 改薛香川接董事長

金溥聰也指控，去年十一月七日，王光慈打算將基金會辦公室租約在今年五月廿日提前解約，停車位也打算退租，規劃讓馬英九當榮譽董事長，改由董事薛香川接任董事長，這個規劃從來沒有對馬說過。當時王對其他員工說，「要讓老闆回家」，有同仁詢問是否應該先和馬家人商量，王回答：「再說」。

金強調，蕭什麼事都說馬忘記了，但馬對於是否貪瀆，還沒有不清楚到那個程度，不可以因為馬身體的狀況而欺騙他、欺負他。馬之所以堅持要法辦，主因之一就是如果他當初沒有把兩人解職，他今天已經被送回家了。將來基金會如果爆發任何狀況，他們都可以用「有向他報告過，但是他都忘了」，把所有的責任推給馬。

對此，蕭旭岑表示，見宋濤一事，「我們都有報告，但馬總統自己忘了」，這些都有對話紀錄留下。

蕭也說，醫生建議馬英九不能再有公開活動，王光慈和馬家人、基金會同仁討論到馬不能再露面。蕭也譴責金溥聰不應該用馬的健康狀況，將馬不知道的事情任意擴大攻擊，馬家人已經提出輔助宣告，代表馬總統真的要退休了，基金會怎麼處理辦公室，本來就是要對社會負責，怎麼可以一副他們要架空馬？

馬辦與蕭王說法對照

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