鄭麗文宜蘭座談 吳宗憲缺席

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲十九日舉辦首場造勢活動，受邀站台大咖中，不見黨主席鄭麗文。時隔四日，鄭麗文昨到宜蘭縣黨部與婦女幹部座談，吳宗憲卻缺席，引發地方關注與揣測。吳宗憲競選辦公室回應，吳宗憲出席立法院國民黨團甲級動員才未到場。

吳競辦：出席立院甲動

藍、白共推國民黨立委吳宗憲迎戰宜蘭縣長選戰，自吳出線後，鄭麗文及吳宗憲二人尚未在宜蘭同框；十九日吳的首場大型造勢時，鄭麗文未到場；鄭麗文昨出席宜蘭縣婦女菁英領袖成長營，吳宗憲也缺席，引起外界質疑是不是不願與鄭麗文同台？

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吳宗憲競辦回應，吳宗憲出席立法院國民黨團甲級動員才未到場。吳雖未現身，但由競選總部主委林建榮代表出席；鄭麗文也在座談中呼籲鄉親支持吳宗憲，並稱讚吳是法律人，做人實在正派，宜蘭選情有強烈指標性，呼籲鄉親陪吳宗憲打贏年底選戰，進一步迎來二〇二八年的重返執政。

林國漳南澳座談 部落族人支持

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨至南澳鄉參加鄉運並辦理政策座談會，多位原鄉公職與基層代表，不分黨派現身相挺；更有泰雅族耆老送上傳統服飾，象徵族人對他長期奉獻原鄉的認同與支持。林國漳說，過去他擔任法律扶助基金會分會長時，服務足跡踏遍南澳鄉，長期協助原住民保障權益，「我不是為了選舉才來到南澳，我是從過去就一直在這裡服務」，未來會當全民縣長，讓原民更幸福、更健康。

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