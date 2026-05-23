馬英九現身：對蕭旭岑、王光慈追究到底 失智不是法律 是蕭的藉口

馬英九辦公室昨釋出馬英九（右二）現身說法的影片，對於外界傳言他失智，馬強調，這不是法律，「這是蕭旭岑的藉口」，並在聲明手稿上簽名，證明自己沒有失智。（馬辦提供）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒。馬英九辦公室昨釋出馬英九現身說法的影片，對於外界傳言他失智，馬強調，這不是法律，「這是蕭旭岑的藉口」、「這些貪污犯千萬不要企圖用這個理由說我失智！」他強調自己對蕭、王充分信任，「沒想過他們會出賣我到這個地步」，讓他痛心疾首，決定查明真相、移送法辦。

馬：所有聲明都是我親自講的

前國安會秘書長金溥聰在影片中詢問馬英九，外界認為馬辦發的聲明都不是馬自己說的，「變成我的工具人」。馬強調，所有聲明都是他親自講的，沒有經過他人之手，「完全代表我個人」、「如果有人這樣污衊，我一定會去法院告他！」

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馬英九並在聲明手稿上簽名，還問律師：「這樣可以證明我沒有失智吧？」律師回：「算是不錯」。馬接著表示，他吃飯睡覺都正常，「這些貪污犯千萬不要企圖用這個理由說我失智」，然後做出一些不該做的事情。

貪污犯不要企圖用失智做理由

馬表示，他培植提攜蕭、王兩人十多年，又邀他們來共事，充分信任，萬萬沒想到他們在財務上，對他做了許多涉嫌刑法背信與侵占罪的事，「真的是沒有想過他們會出賣我到這個地步」，親痛仇快，讓他十分難過、痛心疾首，因此決心追究到底。

馬也表示，今年二月十六日，他委託基金會董事高華柱及金溥聰來協助，有人說他的決策都不是出自他的本意，這「全非事實」，有關蕭、王二人涉嫌侵占與背信的各項事實，他們都有向他報告，他都十分清楚，律師也都有詳細說明。

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