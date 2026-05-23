蘇巧慧合體吳奕萱 拚新莊未來

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左二）參加議員參選人吳奕萱（前排左一）新莊晚會。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚間參加莊區議員參選人吳奕萱合辦的「慧做事 拚未來！新莊座談會」，全場高喊「奕定慧贏」為蘇巧慧和吳奕萱加油，蘇巧慧說，她是新莊人，未來一定會投入更多資源翻轉新莊，努力成為新莊人的驕傲。

蘇巧慧說，她剛上任立委，就與立委吳思瑤一起爭取學生在世貿舉辦「新一代設計展」，不用繳交高昂租金，她也和吳思瑤一起設計出圖書館借書補貼作者的政策，源自於吳奕萱的努力，她已解決新莊國家影視中心的大難題，爭取補助更多停車位，未來會讓國影中心變成金馬、金鐘、金曲獎的「三金博物館」，讓新莊生活與環境品質更好。

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李四川承諾提振鶯歌觀光

李四川日前參加鶯歌區陶瓷老街商家與在地人士的座談，議員呂家愷肯定李四川在副市長任內為地方建設做的努力，還掛上「得川家康」的布條，呼籲大家支持李四川，才能確保新北市民幸福安康。

李四川強調，鶯歌陶瓷是在地的獨特產業，產業轉型必須與時俱進，讓產業二代有網路行銷、創新經營的舞台，李四川並以日本百年廠家為例，產品具有獨特性，就能持續帶動觀光，「讓人家非來不可」，他也會持續強化在地交通建設，以交通帶動產業、促進觀光，創造更多青年就業機會。

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