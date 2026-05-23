北市府撤銷京華城20％容獎

台北市長蔣萬安表示，將發文撤銷京華城20%容獎。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安昨天在台北市議會答詢表示，京華城容積獎勵調查小組已在五月初開會，做出撤銷廿％容獎的決議；都發局晚間公告撤銷二〇二一年增訂的廿％容積獎勵，溯及自二〇二一年十一月二日零時起失效。台北市建築管理工程處處長虞積學表示，市府撤銷容獎後，將強制要求鼎越辦理變更設計，重新申請建照，取得建照及法院撤銷假扣押處分後，才可進行施工。

中石化表示，不影響該公司廿二日股東會所通過關於該土地出售的決議；待收到市府公文後會與律師討論後續因應，將以維護公司與股東權益為優先核心。

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中石化：不影響出售

中石化昨日股東會通過授權董事會，在與相關單位溝通獲准之前提下，以七二八％之容積率（扣除廿％容獎）出售該京華廣場開發案土地，以充實公司營運資金、償還金融機構借款並降低不確定性對財務之影響。

京華城曾向郝龍斌市府爭取提高容積被拒；柯文哲自第二屆市長任期後，接受威京集團陳情，除了基準容積認定為五六〇％，並透過都委會會議，最終同意給予自創的韌性城市、智慧城市、宜居城市貢獻廿％容積獎勵，加上容積移轉的卅％，總容積高達八四〇％，額外增加上百億元利潤。

柯文哲在京華城案涉圖利、貪污，今年三月一審被判刑。蔣萬安先前被問到何時撤銷京華城廿％容獎時表示，將由都發局召集調查小組召集會議，市府將依小組會議決議執行。

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