為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市府撤銷京華城20％容獎

    2026/05/23 05:30 記者何玉華、陳永吉／台北報導
    台北市長蔣萬安表示，將發文撤銷京華城20%容獎。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安表示，將發文撤銷京華城20%容獎。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安昨天在台北市議會答詢表示，京華城容積獎勵調查小組已在五月初開會，做出撤銷廿％容獎的決議；都發局晚間公告撤銷二〇二一年增訂的廿％容積獎勵，溯及自二〇二一年十一月二日零時起失效。台北市建築管理工程處處長虞積學表示，市府撤銷容獎後，將強制要求鼎越辦理變更設計，重新申請建照，取得建照及法院撤銷假扣押處分後，才可進行施工。

    中石化表示，不影響該公司廿二日股東會所通過關於該土地出售的決議；待收到市府公文後會與律師討論後續因應，將以維護公司與股東權益為優先核心。

    中石化：不影響出售

    中石化昨日股東會通過授權董事會，在與相關單位溝通獲准之前提下，以七二八％之容積率（扣除廿％容獎）出售該京華廣場開發案土地，以充實公司營運資金、償還金融機構借款並降低不確定性對財務之影響。

    京華城曾向郝龍斌市府爭取提高容積被拒；柯文哲自第二屆市長任期後，接受威京集團陳情，除了基準容積認定為五六〇％，並透過都委會會議，最終同意給予自創的韌性城市、智慧城市、宜居城市貢獻廿％容積獎勵，加上容積移轉的卅％，總容積高達八四〇％，額外增加上百億元利潤。

    柯文哲在京華城案涉圖利、貪污，今年三月一審被判刑。蔣萬安先前被問到何時撤銷京華城廿％容獎時表示，將由都發局召集調查小組召集會議，市府將依小組會議決議執行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播