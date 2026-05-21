執政2週年談話 賴清德：台灣未來不能由境外勢力決定

總統賴清德昨發表執政兩週年談話時強調，台灣的未來不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架。（記者塗建榮攝）

堅定拒絕「以和平包裝統一」統戰作為

賴清德總統昨發表就職二週年談話，重申「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大堅持。他強調，台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架，「我們追求穩定，但不犧牲主權與民主生活方式，這是台灣的底線，也是面對世界最清楚的立場」。

追求穩定 但不犧牲主權與民主

賴清德表示，台灣面對的，不只是單一挑戰，而是國家能否在變局中站穩腳步、在分歧中持續前進的總體考驗，但台灣正在前進，沒有因此退縮。為了守護民主自由，台灣的未來不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架，必須由兩千三百萬人民共同決定。政黨可以競爭，國家不能分裂，面對外部威脅，應該團結守住共同的底線，堅定站在國家利益這一邊。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。歷史告訴我們：和平不能只靠善意，更不能建立在讓步與幻想之上；靠團結厚植國力、清楚的國家意志、與國際民主夥伴的緊密合作，才能以實力取得和平。

總統強調，台灣總統直選三十年來，已一次次用選票向世界證明：我們珍惜和平，但不會放棄自由；我們願意對話，但不會接受矮化；我們追求穩定，但不會犧牲主權與民主生活方式，這是台灣的底線，也是面對世界最清楚的立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法