政院國防特別預算案 立院付委

行政院長卓榮泰（左）昨列席立法院會，就國防特別預算案編製經過進行報告並備質詢，右為國防部長顧立雄。（記者叢昌瑾攝）

總經費約2950億 今年度編88億 採購M109A7、海馬士等武器

我國對美軍購第一批預算昨天在行政、立法兩院良性互動下，獲得顯著進展。行政院昨上午加開院會通過特別預算案，院長卓榮泰並在下午受邀前往立法院作專案報告，詢答結束後，立法院長韓國瑜宣布，特別預算案交財政委員會會同有關委員會審查。

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行政院昨加開院會，通過「一一五年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，送請立法院審議。卓揆表示，行政院以一年一期編列，擬定總經費需求約二九五〇億元，歲出編列第一批項目部分經費八十八億元，包括採購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈武器裝備等所需經費。預計一一六年度經費需求約一〇〇〇億元，其它餘數將於一一七年至一二二年編列。

卓揆指出，行政院依據國防特別條例編列第一批對美軍事採購預算，一年一期，擬定總經費需求約二九四九億九〇九八萬元，先提出今年度特別預算案約八十八億元，所需財源以舉借債務支應，並符合「財政紀律法」限制。

立法院在下午邀請卓榮泰報告保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過，並備質詢。

卓榮泰說明，海馬士多管火箭飛彈系統具備三百公里內遠距精準打擊能力，籌獲後可於敵發起聯合火力打擊時，對其實施反制，並可機動部署於全島各地。M109A7自走砲具備三十公里以上射程，且可執行分散部署、精準打擊；反甲型無人機可執行即偵即打功能；拖式2B反裝甲飛彈、標槍反裝甲飛彈，都具備精準反裝甲能力，三者可以共同創造空地多域多重層的高效打擊能力。

顧立雄︰軍購符合不對稱戰力需求

民進黨立委陳冠廷詢問，委製跟商購沒有在特別條例中，現已經成既定事實，是否考慮在野黨立委提出的以經濟部主導無人機產業發展條例？卓揆指出，這是介面的問題，現在的七八〇〇億元是國防部在主導，未來的指管決策是大腦，如果武器裝備的大腦，不是由國防部來主導，而是由經濟部主導，大腦跟手腳能不能配合得上，「我倒是懷疑」。

國民黨立委林沛祥質詢強調支持國防，但立法院不能看到「抗中保台」就盲目通過。國防部長顧立雄表示，相關採購歷經美方兩年磋商，皆符合「不對稱戰力」需求，具備遠程增援與精準打擊能力，有引進必要。

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