鄭麗文語出驚人：馬身體差 家人快帶回家

鄭麗文開地圖砲

國民黨昨舉辦內部空戰執行力培訓課程，擔任主講人的國民黨主席鄭麗文竟大開「地圖砲」，不僅酸前中廣董事長趙少康講話沒人信、前總統馬英九身體很差，要家人把他帶回家，更指涉前任黨主席把國民黨「敗光光」。

趙：恭喜國民黨「得此百年奇才」

趙少康昨回應時，大酸鄭麗文發揮強大空戰威力，罵遍一票人，恭喜國民黨「得此百年奇才」，光靠鄭一己之力，二〇二八必定能拿下正副總統寶座。馬英九辦公室至截稿前沒有回應。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文昨指趙少康的發言，自己都沒在聽，因為很難跟趙理性溝通；她還強調，相信趙少康發言的人非常少，她相信趙少康自己也很傷心。鄭麗文更讚自己「做什麼像什麼」，過去講的話都是「武林秘笈」，要大家好好回去聽，會有很大收穫；還要大家敢衝，強調未來不會虧待，會努力給大家加薪。

鄭麗文更提到自己接主席前，這十年國民黨是「百廢待舉」，前面的人都把國民黨敗光光，自己來了以後是一片荒蕪，她接手後組織根本是空的。而鄭麗文所指的這十年，國民黨總共經歷了洪秀柱、吳敦義、江啟臣和朱立倫四位主席。

會中被問及國民黨副主席蕭旭岑日前遭前總統馬英九指控破壞財政紀律一事，鄭麗文直言：「馬英九身體狀況很差」，要馬的家人趕快把他帶回家，不要再讓馬英九上新聞了。

此外，鄭麗文昨在《KMT直球對決》首播談及川習會，指中國國家主席習近平引用的「修昔底德陷阱」形容美中是否無法避免一戰，並透露這次訪美，受到提出該理論的哈佛教授格雷厄姆·艾利的邀請會面。鄭在內部會議則提到自己已經舉辦了鄭習會，搞定了北京；接下來去美國，搞定華盛頓之後，大家選舉就好選了。

對於鄭麗文這番發言，趙少康諷鄭麗文「戰力無邊」，在空戰培訓課程「發揮強大空戰威力」，罵遍一票人，真的要大大恭喜國民黨，鄭「一婦當關，萬夫莫敵」，國民黨只要靠鄭麗文一人，既能搞定北京，又能搞定華盛頓，還能會見美國總統川普，更可以得諾貝爾和平獎，將來還要重返聯合國，重振中華民國國威。

趙酸，年底在鄭的英明領導之下，不需要任何人協助，光靠她一己之力，一定能在縣市長選舉大勝，二〇二八也必定能在她帶頭衝鋒陷陣之下，重挫民進黨，拿下總統、副總統寶座。恭喜國民黨，「得此奇才，百年不遇」，「一人得道，所向披靡」，國民黨深慶得人，可喜可賀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法