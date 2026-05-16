國民黨竹縣議員、鄉鎮市長提名 41人登記

國民黨新竹縣黨部辦理新竹縣議員暨鄉鎮市長選舉候選人提名登記昨截止，鄉鎮長部分除竹北市長獨立作業外，橫山鄉、峨眉鄉及新埔鎮各有兩人登記爭取黨提名；議員部分，北埔、峨眉選區兩人登記角逐，關西鎮至六月一日人口數未達法規基準而由兩席減為一席，也將是兩人競爭的情況。

新埔、橫山、峨眉3鄉鎮長 2人競爭

按國民黨新竹縣黨部公告，共有四十一人領表並全數完成登記。該黨現任議長張鎮榮、議員張益生、橫山鄉長張志弘都未登記，其他議員不是爭取連任就是轉戰鄉鎮市長。

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黨部表示，登記人數未超過應選名額，將全數提名。議員部分僅北埔峨眉第十一選區，現任王辰翔面臨屆滿兩任的北埔鄉長莊明增轉戰的挑戰；關西第五選區徐瑜新、羅仕琦都爭取連任。政壇新人當中，張以聖、羅俊傑都是「政二代」接棒父親，前者是議長張鎮榮長子，後者的父母是前議員羅吉祥、前竹東鎮長張順朋。

鄉鎮長出現黨內競爭的選區，新埔鎮長陳英樓面臨竹縣府秘書楊興和的挑戰；橫山鄉民代表會主席古鋓明、代表朱陳源搶鄉長寶座；峨眉鄉長則是代表會主席温修汝與前鄉長江寧增爭取提名。

黨部表示，各選區競爭預計五月底前協調完畢；若未達共識，將視協議辦理初選或是開放參選。地方選舉黨內所有候選人提名，預計在六月底全部完成。

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