美資深官員：台灣議題 川習各自重申立場

針對美國總統川普這次訪問中國期間，在公開場合避免回答台灣議題，華盛頓郵報引述一名白宮官員說法，川普在會中並未回應習近平提到的台灣言論，而是跳到下一個議題。（法新社）

魯比歐：中國希望台灣投票或公投同意合併

針對美國總統川普這次訪問中國期間，在公開場合避免回答台灣議題，華盛頓郵報引述一名白宮官員說法，川普在會中並未回應習近平提到的台灣言論，而是跳到下一個議題；另一名美國資深官員表示，雙方在會中針對該議題重申各自長期以來的立場。

白宮官員：

川普未回應習談台灣

美國國務卿魯比歐十四日在美國國家廣播公司（NBC）專訪中談到習近平統一台灣的企圖。他認為，中國大概偏好台灣自願地加入中國，「他們會希望的是，台灣進行某種投票或公投同意合併」。魯比歐在訪問中還說，美國對台軍售並非川習會談重點。

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前美國外交官：

川普並未對北京讓步

對於川普在中國避談台灣，美國政治學者祁凱立認為這是好現象；前美國外交官麥弗爾也發文指出，就目前所知情況，川普並未在台灣議題上讓步。

祁凱立接受中央社訪問指出，川普在中國期間避免公開回答有關台灣的問題，「我認為那是他能做的最好的事…，對台灣來說也是正面的」，如此可避免公開脫口說出一些偏離美國既有政策的話，或設下新的先例，讓中國日後要求美國總統依循相關表述。他認為，整體而言，這次川習會談並未顯示美中在台灣議題的立場出現改變，雙方也不會有任何更深層的互相理解。

關注台灣議題的前美國駐俄羅斯大使麥弗爾表示，就目前所知情況，川普並未在台灣議題上，對習近平做出任何不謹慎的讓步，這算是好消息，他視為一項勝利。

美國賓州大學裴利世界學院資深專案經理善學向中央社表示，「顯示這並非可以拿來談判的事項」。華府智庫布魯金斯研究所美中關係專家金沛雅也說，不認為白宮特別想討論台灣議題。

英國衛報十四日引述非政府組織「國際危機組織」分析師楊晧暐看法，認為華府在台灣問題上的沉默，會令台灣感到欣慰，「（台北）會樂見台灣被提到愈少愈好，他們會寧可不要提到，而非以偏離美國長期以來政策的方式提到」。

金沛雅指出，魯比歐在川習會談後接受專訪，表示美國對台政策依然沒有改變，以及目前尚未看到川普或者其他美國官員發表任何暗示政策會改變的聲明，這些都令人感到安心，「至少就目前來說，最糟的情況看似避免了」。

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