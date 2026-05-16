新聞分析》魯比歐的「反統」邏輯

美國國務卿魯比歐十四日陪同美國總統川普出席「川習會」。（法新社）

記者鄒景雯／特稿

站在習近平腳下，美國國務卿魯比歐在北京接受NBC專訪的內容，非常值得細細咀嚼。當全球媒體都在追問川普有關台灣議題之際，魯比歐講台灣的方式，他的邏輯很清楚，可以一言以蔽之，基於維持現狀，因此「反統」。

魯比歐的言論必須被重視，不只是因為他講的話好聽或不好聽，而是魯比歐與副總統范斯都是後川普時代的總統熱門人選，魯比歐的聲望甚至已有超車之勢。川普曾經進而公開讚揚范斯與魯比歐是二〇二八的「夢幻組合」，更是一舉把他的行情從「預測」階段推成「趨勢」話題，因此當然不容忽略。

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魯比歐投遞的重要訊號至少有三：首先，任何試圖強行改變現狀的做法，對美中兩國都不是好事。其次，北京最最想看到的，可能是在台灣出現某種投票或公投，最後同意與中國合併。但是，中國會利用各種工具影響民主社會，包括資訊操作、政治影響力活動以及輿論滲透。因此，美國會持續密切關注任何試圖影響台灣內部政治與公共討論的行動。其三，不只台灣，全球都應該關注中國的軍力擴張問題。

魯比歐的言下之意，其實話中有話。為什麼會講到投票？顯然，在民主國家，台灣的未來，要由台灣人來決定，也只有台灣人可以決定。為何使用「合併」？可見台灣的現狀，並不是中國所說的「中國的一部分」，而是不同的國家。因此若要「合併」，必須要由台灣的公民來決定。之所以強調中國會利用各種的工具，因為他深知並細數來自北京與在台協力者的統戰操作，而這些都是「和統（和平統一）」的手段。

從魯比歐的定義延伸，在台灣，凡是見到特定政客有關「和平」、「統一」、「和平框架」、「和平協議公投」等各種變形的訴求，從當代美國決策者的角度，都是在意圖改變現狀，魯比歐說得很直白，這不是好事。對照有國內政黨呼籲川普訪中時「反台獨」，還不如認真看待魯比歐釋出的「反統」訊號。

事實上，川普政府去年公布的「國家安全戰略」，早就白紙黑字，打開天窗說亮話。從現實戰略利益的角度，今天的台灣，早已不是過去的台灣；台灣的最大利益，在於致力於如何與民主社群的區域利益維持一致，這也是確保台灣安全的最大關鍵所在。美國為何要一再督促台灣增加國防預算，強化自我防衛能力，同樣是在這個架構下的產物。台灣的國會竟然會需要為此吵鬧了一百六十餘天，豈不值得選民仔細思索。

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