醫界為巧慧加油影片二集上路 李四川與議員參選人拍形象照

國民黨新北市長參選人李四川（左）與黨籍市議員江怡臻拍攝形象照。（李四川競辦提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出「醫界為巧慧加油」系列影片第二集，新北市醫師公會理事長顏鴻順分享蘇巧慧為醫界爭取防疫物資、健保點值回升，以及為醫事人員和病友等爭取資源；國民黨新北市長參選人李四川與議員參選人拍攝形象照，展現「工程職人」本色。

蘇巧慧說，她擔任立委長期在社會福利及衛生環境委員會努力，包括武漢肺炎疫情期間發放給醫事人員、照顧服務員、社工與醫療機構工作津貼與紓困補貼，以及春節期間針對醫院及基層診所實施春節加成獎勵，另爭取公務預算挹注健保支出，讓健保點值回升。

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蘇巧慧：為視障者爭取更多就業機會

此外，蘇巧慧昨與新北市議員翁震州出席惠光導盲犬畢業典禮及台灣盲人重建院慈心樓動土儀式，承諾未來會讓視障者獲得更多就業機會、社會肯定與尊重。

李四川與「小雞們」拍攝定裝照，他手拿鐵鎚、身著反光背心、頭戴工程帽，象徵為新北拚建設的決心；他說，將持續前進第一線，傾聽基層民意，團結廿九區力量，以專業、務實贏得市民信賴。

年齡問題 李四川：心態和經驗最重要

針對外界批評年紀太大、口才不好，李四川回應，年齡不是問題，心態和經驗最重要，他擔任台北市副市長時，和台北市長蔣萬安全力以赴，讓年輕人進大巨蛋看棒球、聽阿妹和周杰倫的演唱會，完成年輕人的夢想。李四川坦言，選舉不是他的專長，他的個性是有話直說，「對就是對、不對就是不對」，不是靠抹黑造謠就能當選。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）參加台灣盲人重建院慈心樓動土。 （蘇巧慧競辦提供）

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