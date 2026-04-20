七大公協會表態》旅館公會理事長蕭景田：表達實際需求

中國公佈十項涉台措施，全國商業總會今日將召開記者會，並動員遊覽車等七大公協會代表出面，藉此向政府施壓。圖為示意圖。（資料照）

中國端出十項「惠台措施」，動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等七大公協會代表出面表態，中華民國觀光旅館商業旅館同業公會理事長蕭景田強調，公會將參與商總今天舉辦的記者會，表達旅宿業的實際需求，絕沒有受到任何壓迫或壓力，希望兩岸「政治歸政治，商業歸商業」。

觀光署統計，我國旅宿業受僱人數約七．四萬人，旅行社約四千二百家，相關從業人口約四至五萬人；交通部統計則顯示，我國遊覽車客運業駕駛人約有一．七萬人。

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另外，台灣蔬果輸出業同業公會會員共一五一家，鳳梨外銷供貨單位計有四十個集貨場、農戶數二九三家，以每家人數約三到四人計算，估計千餘人。

蕭景田說，公會將參與商總今天舉辦的記者會，表達旅宿業的實際需求，絕沒有受到任何壓迫或壓力，希望兩岸「政治歸政治，商業歸商業」，過去中國旅客來台通常停留一週左右，若能開放自由行，對旅宿業是一大利多。

中華民國旅行商業同業公會全聯會發言人呂中豪說，陸客來台自由行二〇一八年起就逐漸減少，二〇一九年直接歸零，迄今無解，加上疫情期間觀光旅宿產業改變許多，開放中國旅客來台可能帶來的效益，目前較難預估。

觀光署批中將旅遊政治化

交通部觀光署則強調，過去中國片面中止陸客赴台自由行，並大幅縮減陸客赴台團體旅遊，如今又片面宣布將「推動個人遊試點」，顯見中國將陸客赴台旅遊「政治化」、「工具化」，不僅傷害兩岸正常交流，並造成我方業者巨大損失。

觀光署呼籲觀光旅遊業界要抗拒不當壓力，和政府站在一起，也呼籲中方與我政府展開協商，才能維護旅遊秩序及業者利益。

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