國防特別條例卡關》趙少康重申先匡列8100億

前中廣董事長趙少康。（資料照）

政院版「國防特別條例草案」在立院續卡關，國防部今日再度應邀針對預算向立委機密專報「補課」後，預計週三下午將再次由立法院長韓國瑜召開朝野黨團協商。對於國民黨仍主張軍購「三八〇〇億元＋N」，前中廣董事長趙少康昨重申，應先匡列八一〇〇億元；前國民黨立委、現任華府「哈德遜研究所」研究員許毓仁也說，藍營可以強力監督，可以要求透明、防弊，但不要讓監督變成癱瘓，不要讓政黨競爭變成國安破口。

立院外交及國防委員會今召開秘密會議，邀請國防部部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」，並備質詢。

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國民黨昨天重申，「三八〇〇億+N」是以美國政府去年底正式通知台灣的八項軍售案中匡列的三八〇〇億元為底，再持續往上加N，N是指獲得美國政府正式發價書（LOA），只要後續獲得LOA的項目，就全力支持，絕不是外界誤解的「只有三八〇〇億元」，國民黨版軍購與美方的想法並無矛盾與衝突。

不過，趙少康強調，政治是一種藝術，不是喊打喊殺、暴虎馮河、粗魯的硬幹就贏，既能守住自己原則，又能很技巧的讓對方難以責怪，才是雙贏。他主張用一．二五兆元減去要在國內採購的預算，匡列八一〇〇億元，但先審查通過已收到美國一一一億美元發價書的三五〇〇億元，剩下的四六〇〇億元暫時凍結，等接到新的美國發價書再行通過。

消除美國疑慮 也守住藍立場

趙少康表示，他的建議才是能兼顧各方的版本，裡子、面子，內外兼顧，既能消除美國疑慮，又守住國民黨立場，更重要的是維護台灣的利益。「美國如果還不滿意，就是無理取鬧了，因為不是我不放行，是你發價書沒發來。至少我是通過匡列了八千多億元向美採購，美國應該可以放心了。」

「台灣的國防預算不能再等。」對於國民黨仍主張軍購「三八〇〇億元＋N」，許毓仁表示，「＋N」無論在預算執行可行性，立法慣例上還是採購程序等都難以執行。若立法院最後通過的是一個模糊、不完整、缺乏執行路徑的方案，面對的將會是美國國會與行政部門對台灣決心與能力的疑慮。國民黨與華府的夥伴關係也會受到相當程度的衝擊，未來要修補會花很大的力氣。

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