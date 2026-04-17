為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    基隆童子瑋競選看板遭塗鴉 警逮1男

    2026/04/17 05:30 記者盧賢秀、林嘉東／基隆報導
    民進黨基隆市長參選人童子瑋的看板遭人塗鴉，童子瑋辦公室報警處理，並呼籲市長謝國樑應約束支持者。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋的看板遭人塗鴉，童子瑋辦公室報警處理，並呼籲市長謝國樑應約束支持者。（記者盧賢秀攝）

    童陣營籲謝國樑約束支持者 市府︰依法查處

    基隆市長選舉升溫，民進黨參選人童子瑋架設在八堵路與堵南街的選舉看板遭人塗鴉、寫羞辱字眼，挑釁意味濃厚。童子瑋辦公室已報警處理，並呼籲市長謝國樑應約束支持者，回歸市政討論、理性競爭。市府副發言人鍾明表示，市府已針對該行為依法查處，並將持續追究相關責任。

    基隆市警三分局八堵派出所昨成立專案小組，調閱周邊監視器並循線追查，昨天下午逮捕涉案余姓男子（五十三年次），余男在偵訊時供稱，他因不滿童子瑋沒有回應他的訴求，心生怨恨之下才帶著麥克筆前往八堵路與堵南街看板處塗鴉洩憤，警詢後依違反選罷法、刑法毀損罪及妨害名譽罪移送台灣基隆地方檢察署偵辦，並將進一步釐清余犯案動機及幕後是否有人指使。

    童子瑋在暖暖區八堵路與七堵區堵南街兩處競選看板，在十一日下午遭人以黑色麥克筆寫下「吹牛自大」等字。童子瑋進步基隆辦公室發言人卓芷戎表示，這兩處看板都是合法設置的，卻遭不明人士惡意塗鴉。

    卓芷戎強調，童子瑋近期持續以政策作為選戰主軸，提出包括敬老金加碼至全年二萬元、生育補助十六萬元起等多項社福政策，希望選舉回歸政策與理念的競爭，而非破壞文宣、製造對立，並呼籲謝的支持者克制不法行為，避免助長暴力與口水攻擊的選舉風氣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播