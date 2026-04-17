基隆童子瑋競選看板遭塗鴉 警逮1男

民進黨基隆市長參選人童子瑋的看板遭人塗鴉，童子瑋辦公室報警處理，並呼籲市長謝國樑應約束支持者。（記者盧賢秀攝）

童陣營籲謝國樑約束支持者 市府︰依法查處

基隆市長選舉升溫，民進黨參選人童子瑋架設在八堵路與堵南街的選舉看板遭人塗鴉、寫羞辱字眼，挑釁意味濃厚。童子瑋辦公室已報警處理，並呼籲市長謝國樑應約束支持者，回歸市政討論、理性競爭。市府副發言人鍾明表示，市府已針對該行為依法查處，並將持續追究相關責任。

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基隆市警三分局八堵派出所昨成立專案小組，調閱周邊監視器並循線追查，昨天下午逮捕涉案余姓男子（五十三年次），余男在偵訊時供稱，他因不滿童子瑋沒有回應他的訴求，心生怨恨之下才帶著麥克筆前往八堵路與堵南街看板處塗鴉洩憤，警詢後依違反選罷法、刑法毀損罪及妨害名譽罪移送台灣基隆地方檢察署偵辦，並將進一步釐清余犯案動機及幕後是否有人指使。

童子瑋在暖暖區八堵路與七堵區堵南街兩處競選看板，在十一日下午遭人以黑色麥克筆寫下「吹牛自大」等字。童子瑋進步基隆辦公室發言人卓芷戎表示，這兩處看板都是合法設置的，卻遭不明人士惡意塗鴉。

卓芷戎強調，童子瑋近期持續以政策作為選戰主軸，提出包括敬老金加碼至全年二萬元、生育補助十六萬元起等多項社福政策，希望選舉回歸政策與理念的競爭，而非破壞文宣、製造對立，並呼籲謝的支持者克制不法行為，避免助長暴力與口水攻擊的選舉風氣。

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