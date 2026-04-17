國民黨中正、萬華議員初選「七三制」 2同意1反對

年底將進行地方選舉，國民黨台北市議員第五選區（中正、萬華）將由新人郭音蘭、張延廷、「周世雄變臉那個」初選三搶一，昨黨部進行黨內協調會，決議將採民調（七成）混合黨員投票（三成）七三制，這也是首度國民黨北市議員初選採七三制。郭音蘭表示，對此感到很遺憾，國民黨還是應以大局為重、勝選考量，並強調自己仍會持續爭取民眾支持。張延廷與「周世雄變臉那個」則一致認同應納入黨員投票，表達尊重黨員。

新人3搶1 採民調7成 投票3成

國民黨台北市黨部第二波提名作業，昨針對需初選的第四（中山、大同）選區、第五選區進行協調會，決議第四選區採全民調，由新人李易儒、盧威二搶一名額，民調時間為五月七日至九日晚上六時卅分至十時。

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在第五選區方面，決定採民調與黨員投票混合制，比例為七成、三成；民調時間為五月十日至十二日晚上六時卅分至十時，黨員投票時間為五月十六日上午八時至下午四時。

郭音蘭︰不是為黨、為大局考量

郭音蘭協調會後受訪表示，對於這樣的結果非常遺憾，認為國民黨還是應該以大選勝選為考量，其他選區也都採全民調，但另外兩位競爭者不敢面對期中考結果，堅持要採混合制，這並不是為國民黨、為大局考量。她強調，會持續爭取中正、萬華民眾的支持，黨員也是民眾，她的策略不會變，就是持續努力經營。

張延廷︰贊同黨員投票參與

張延廷說，黨員一生為黨奉獻，應該要讓黨員能夠參與，尊重黨員是好事，要是沒有納入黨員投票，漸漸黨員會對政治冷漠，對黨有負面影響。他也提及，全民調方式容易受到干擾，因為沒有「排綠」，反而會被綠營鎖定較好對付的人選反向操作灌票。

「周世雄變臉那個」︰顯現黨內民主

「周世雄變臉那個」說，認同初選方式納入黨員投票，既然是黨內市議員初選，黨員參與投票是對黨員同志的基本尊重，也是充分顯現黨內民主的機制。

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