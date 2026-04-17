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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中480萬 全民買單 民進黨：違反民主基金會規定 應拒絕補助

    2026/04/17 05:30 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，昨傳出國民黨向台灣民主基金會申請480萬元補助，並獲台灣民主基金會證實。（資料照，國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，昨傳出國民黨向台灣民主基金會申請480萬元補助，並獲台灣民主基金會證實。（資料照，國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文本月七至十二日率團訪問中國，昨天傳出國民黨向台灣民主基金會申請新台幣四八〇萬元補助，並獲台灣民主基金會證實。民進黨立委范雲等人批評，國民黨赴中主張「反台獨」、吹捧獨裁政權，違反基金會不得贊助統獨活動的規定，恬不知恥，要求兼任基金會董事長的立法院長韓國瑜應對這筆爛帳負責，並拒絕這筆名實不符的相關補助。

    基金會：依法規處理 范雲：會追蹤

    台灣民主基金會捐助暨組織章程第十八條第三款明定，「本會不得贊助涉及統獨之活動」。鄭麗文與中共總書記習近平會晤時談到，期待國共在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，建構具制度性與可持續性的對話合作機制。對於基金會強調會依法規處理，身為基金會董事的范雲表示，他會持續追蹤。

    民進黨發言人林楚茵表示，民主基金會的經費是提供各政黨從事「民主人權」的國際交流，還被中共列為「重點制裁對象」。離譜的是，鄭麗文去中國面見習近平，竟然不是國民黨自己出錢，而是由國庫買單。鄭習會有提過「民主人權」嗎？鄭麗文一手拿民主經費，一手參拜獨裁者，憑什麼要人民納稅錢買單！

    民主人權交流 立委：鄭習會有提嗎

    立委吳思瑤質疑，「韓國瑜怎麼有膽核發補助？」民主基金會應公開透明受監督，她要求公布「鄭習會」申請補助完整計畫，國民黨有沒有浮報支出，詐領補助？是不是掛羊頭賣狗肉，變造內容騙取補助？基金會是台灣重要的二軌外交，不是國民黨的統戰小金庫。

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