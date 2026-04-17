國民黨新北議員初選蕭敬嚴勝出 資格爆爭議 徐巧芯批組發會、新北黨部是一坨屎

國民黨新北市議員初選民調由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，資格遭質疑，國民黨立委徐巧芯昨痛批組發會和新北市黨部就是「一坨屎。」（資料照）

國民黨新北市第十一選區議員初選民調由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但因蕭被國民黨考紀會處分停權一年，遭質疑為何能納入初選民調，國民黨立委徐巧芯昨痛批組發會和新北市黨部就是「一坨屎」。

新北市黨部主委黃志雄回應，蕭敬嚴有權利提申訴，依規定仍將民調執行完畢，最終須視黨中央審議而定，若維持原停權處分，則不符提名資格，無法獲得提名。

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考紀會：蕭敬嚴目前沒黨權

組發會：可取消蕭資格嗎？

考紀會主委張雅屏說，蕭敬嚴目前「沒有黨權」，除非蕭申訴成功。組發會主委李哲華則質疑，考紀會有禁止蕭敬嚴申訴嗎？沒有禁止申訴，新北市黨部可取消他的初選資格嗎？假設蕭申訴成功怎麼辦，重新再辦一次初選嗎？

李哲華說，如果考紀會認為蕭敬嚴不符申訴資格，就要發文給新北市黨部和組發會，當然就不會讓他參加初選，「這要問考紀會，不是新北市黨部的問題」。

徐巧芯和立委葉元之多次公開批評，蕭敬嚴在去年大罷免期間配合綠營攻擊黨內同志，傷害自家人和支持者的情感，是厚顏無恥的「背骨仔」。蕭敬嚴被檢舉有違反黨紀言論，新北市黨部日前裁定停權一年處分，送黨中央考紀會核備，卻未剔除蕭參加第十一選區議員初選的資格。

徐巧芯說，蕭被停權一年已經生效，只要決議沒變，就不會被「提名」，頂多脫黨參選。且三立主持人已公開說蕭的民調是由「台派」支持，如果國民黨提名人選都是民進黨養的，國民黨不是被綠營當白癡耍嗎？「考紀會辛苦了，但新北市黨部與組發會就是一坨屎」。

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