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    首頁 > 政治

    遭高虹安「請辭」 錢康明投入年底選舉

    2026/04/17 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市前文化局長錢康明已悄遷入竹市戶籍，將投入年底的選舉。 （取自錢康明臉書）

    新竹市前文化局長錢康明已悄遷入竹市戶籍，將投入年底的選舉。 （取自錢康明臉書）

    前文化局長 將選議員或市長

    中國籍配偶李貞秀被民眾黨開除黨籍後頻爆黨內鬥爭文化，除直播自爆「高虹安拿了柯文哲七百萬」，更承認是高虹安助理費案的內部吹哨者。同樣被高虹安「請辭」的前文化局長錢康明，二〇二三年九月離開市府後，常在粉專對市政及高虹安提出各種評論，本報獨家掌握錢康明近日已悄遷入竹市戶籍，錢康明受訪證實將投入年底選舉，以東區議員為目標，不排除選市長的選項。錢康明投入竹市年底選舉，將為竹市政壇投下震撼彈。

    來自戲劇界的錢康明，是高虹安二〇二二年選市長期間重要的競選影片推手，高當選後擔任文化局長，僅半年就「被請辭」，甚至是在高出訪日本期間被宣布，市長室還送羞辱性的「任重道遠」紀念品被錢康明退回，事後錢在粉專連串爆料，包括高男友李忠庭疑似介入當年文化局主導的跨年晚會標案，更爆李曾私下找局處長喝咖啡，本報也獨家拍到李開休旅車進出停在市府內固定的停車格上。

    高虹安因錢康明對男友疑介入市政的各種爆料，罕見自錄影片向市民道歉，還要求府內一級主管若無她的同意，不得私下與李忠庭接觸且需主動報備，隨後市府政風單位也說有調查，最後不了了之。錢康明後續常在臉書評論市政及高虹安，如今悄入竹市戶籍並宣布投入年底選舉，除為竹市政壇投下震撼彈，也讓年底選舉精彩可期。

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