《苗栗縣鄉鎮市長選情初探》三灣鄉長2強再交鋒 南庄鄉傳三腳督

記者彭健禮／特稿

苗栗縣三灣鄉長李運光將尋求連任，將面臨三灣鄉農會理事長陳光洋的挑戰，雙方於本屆鄉長選舉已有交手，李以百餘票險勝，再度交鋒，勢必激烈；南庄鄉長羅春蓮已連任，南富村長蕭正燕已表態參選下屆鄉長，不過羅春蓮常攜手與丈夫邱梓增走訪基層，邱的動態備受關注。

本屆三灣鄉長選舉，由時任大河村長的李運光，與時任鄉民代表的陳光洋、公所前秘書李聲生三人競逐，最終李運光突圍勝出。惟李運光僅較陳光洋多一百四十二票，且選舉期間還爆發陳被控涉嫌賄選而遭收押之震撼彈。

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陳光洋案經法院審理，獲判無罪，還其清白，但陳對於當時選情因此受影響，忿忿不平，後經補選上任農會理事長，積極出席各項公開活動與鄉親互動，來勢洶洶。

李運光推動鄉務務實，行政上尊重專業，尤其考量鄉內人口流失、生育率低，祭出八萬起跳的高額生育津貼，並加碼普發現金五千元，另也支持文教投資，讓鄉民有感。

南庄鄉長選戰中，連任三屆南富村長的蕭正燕已率先表態，他自一九九九年起投入社區營造，歷任南富社區發展協會總幹事、理事長，具有豐富基層經驗與社區治理能量，能力受肯定。

然邱梓增曾當選鄉長，後因案判決當選無效，其妻羅春蓮代夫出征並連任鄉長，夫妻倆常攜手走訪基層，近期更掛起向鄉親問安的聯名看板，邱的動態備受關注。此外，地方另有派系評估觀望，是否會形成三腳督之局，有待後續觀察。

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