TPASS經費可動支了 卓揆：總預算付委後函請機關執行

行政院長卓榮泰指出，立法院昨正式啟動朝野協商機制並達成協議，讓延宕230天的中央政府總預算能在近日順利完成付委程序，這是行政立法兩院及朝野各黨團事前持續溝通所形成的重要進展。（行政院提供）

立法院朝野協商達成共識，今年度中央政府總預算案將於廿一日交付委員會審查，也籲請行政院執行七一八億元新興計畫預算。行政院昨表示，待總預算正式完成付委後，將函請各機關依程序啟動相關預算執行作業。

對於TPASS等七一八億元新興計畫，主計總處上月已把動支公文送給行政院長卓榮泰，對於卓揆何時批准？行政院發言人李慧芝昨轉述，卓指出，針對朝野協商關於新興計畫預算決議，立法院已確認於審查今年度總預算案時如數照列且不予凍結，對此行政院表示歡迎並予以接受，此結果有助於各項政策如期展開，也能使公務人員安心執行公務。

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立院拚5月底前完成審查

卓揆表示，待總預算案正式完成付委後，行政院將函請各機關依程序啟動相關預算執行作業，並請各部會首長督促所屬審慎妥適運用，確保政策落實以及執行的成效。

立法院廿一日將邀行政院長卓榮泰報告今年度總預算案編制經過並備質詢，財政委員會昨天通過審查日程暨審查分配表草案，並提報今天院會處理，力拚五月底前完成審查。

至於今年度總預算案僵局，是因行政院拒編軍警消加薪預算，針對「軍人待遇條例」與「警察人員人事條例」，政院是否會修法比照藍白修法加薪？李慧芝說，卓揆在會中指出，政府向來非常重視軍公教人員待遇、福利與制度支持，未來將在體制健全、法制完備及公平衡平原則下，持續檢討精進。

軍警條例修法 政院：3原則檢討

卓揆請國防部應就現行軍人待遇、加給、福利措施及未來應強化事項，提出更完整具體的檢討規劃，提供行政院作為整體評估；至於警察人員人事制度，也請相關機關在符合體制與法治原則下，持續與立法院溝通協商，尋求合理可行方案。

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