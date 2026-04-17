國民黨新北議員初選爭議》蕭敬嚴嗆徐巧芯：等妳很久了 徐：是恐嚇嗎

國民黨新北市議員第十一選區初選民調出爐，由蕭敬嚴勝出。（取自「蕭敬嚴」臉書）

國民黨新北市議員第十一選區（汐止、金山、萬里）初選民調由遭停權的蕭敬嚴勝出，立委徐巧芯因此批評新北市黨部和組發會是「一坨屎」，蕭敬嚴回應，用粗鄙的言語罵黨內同志，真的沒有必要，「攻擊我、抹黑我、霸凌我、選輸翻桌，我都能夠忍，但罵黨中央跟地方黨部是排泄物，哪一個國民黨員可以忍？」

蕭敬嚴稍後受訪時被問到如何看待徐巧芯的開嗆，蕭敬嚴說：「非常好啊！我就在等這一題，盡量問，我等她很久了」。

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徐巧芯則再度隔空開嗆說，蕭敬嚴選前說要向自己道歉，「過激言論傷害黨內同志」，還在節目上說過去對她的抹黑「相信她能理解」，結果選後說「我等她很久了」，所以哪個才是蕭的真面目？蕭要等她什麼？這是威脅還是恐嚇？「有人看得懂這個嘴臉是什麼意思嗎？」

初選民調勝出 蕭：民意給出回應

蕭敬嚴在初選民調勝出，另一名參選人何元楷也同步宣稱「通過初選」，鬧出雙包爭議。蕭敬嚴說，或許有些躲在背後操作的人，指責他的言論傷害黨，企圖貼上標籤，但事實證明，「廣大的民意已經給出了最響亮的回應」，希望由他代表國民黨，用最真實、勇敢的聲音去戰鬥。

蕭敬嚴表示，這場初選他走得坦蕩、無畏，從決定參選的第一天起，排山倒海的抹黑、奧步與打壓從未間斷，「我始終告訴自己，正是因為路不好走，才更要挺直腰桿」，這是一場「負重前行」的試煉，他背負的不是委屈，而是身為正派的政治工作者對正直價值的堅持，以及鄉親對家鄉改頭換面的渴望。

蕭敬嚴也向何元楷、陶威中兩位初選對手致意，感謝陶威中展現團結，允諾擔任其競選總幹事。一路走來他不孤單，感謝挺身守護正直、拒絕霸凌的戰友及家人們。

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