李貞秀喊話國台辦 「終身究責黃國昌」

前民眾黨中配立委李貞秀遭開除黨籍，已喪失不分區立委資格，昨再轟黃國昌對不起中配，要國台辦對他「終身追責」。（資料照）

民眾黨互撕大戲

前民眾黨中配立委李貞秀遭開除黨籍，目前已喪失不分區立委資格，但她與民眾黨中央的「互撕」戲碼還沒完。在遭指控向黨索要「對價」後，李先後怒批民眾黨主席黃國昌「壞人」、「偽君子」，她昨再轟黃國昌對不起中配，要國台辦對他「終身追責」。

柯：希望李「謹言慎行」

民眾黨前主席柯文哲、黃國昌昨赴雲林北港迎接白沙屯媽祖鑾駕、並至地方服務處發放結緣品。活動前受訪被問及李貞秀接連上節目砲轟黨中央一事，柯表示「多元開放是民眾黨政治價值」，堅持中配、新住民有參政權；然話鋒一轉，他強調立委個人表現要可受社會公評，因此，他尊重中評會決議和黨的機制，重申民眾黨不是「一人政黨」，並批李現在還上政論節目亂講話是言多必失、希望她「謹言慎行」、「Calm down」，好讓事情結束、重新開始。

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中國國台辦發言人張晗本月初曾在記者會表示，「對於偵辦、審理司法迫害大陸配偶的打手幫兇，我們將依法懲治、終身追責，決不寬貸」，強調當風雨來時，於情於理都要替他們遮風避雨。

李再酸高虹安「貪得無恥」

李貞秀昨受訪說，她一向有恩必報、也有仇必報。她痛批黃國昌對不起中配立委，更稱國台辦曾說要「為陸配遮風擋雨」，因此，她要請國台辦對黃國昌「終身究責」。

對於柯文哲要李貞秀「冷靜」，李回應指出，她請支持者放心，她不會傷害民眾黨、「只會針對黃國昌」；還重申新竹市長高虹安確實是壞人，既貪婪還欺壓助理，「連那種小錢都貪耶，貪得無恥，真的是人品有問題。」

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