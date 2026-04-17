提最新版「台灣關係強化法案」 美參院議員促台加強防衛戰力

美國參議院跨黨派議員15日提出2026年最新版「台灣關係強化法案」進一步深化美台關係，由共和黨參議員匡希恆與民主黨參議員默克利領銜提出。圖為匡希恆議員今年3月底訪台畫面。（中央社資料照）

優先進行台美FTA談判

美國聯邦參議院跨黨派議員十五日再度提出全面提升美台關係的「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），由共和黨參議員匡希恆與民主黨參議員默克利領銜提出。內容除重申確保美國政策支持台灣民主及國際參與外，更明確敦促台灣增加戰力投資以支持不對稱防衛戰略，並優先進行自由貿易協定（FTA）談判。

敦促增加戰力投資 支持不對稱防衛戰略

該法案過去曾由時任參議員、現任國務卿盧比歐提出。隨著中國不斷增加對台軍事與外交侵略，匡希恆與默克利此次提出二〇二六年新版法案，旨在延續並強化美台夥伴關係。匡希恆強調，台灣是美國在印太地區最具戰略及道義重要性的盟友之一，美國政策必須與自身原則相符；法案將藉由提升最高外交人員位階與鼓勵高層互訪，深化美台關係，並共同對抗中共針對台灣發動的不實資訊戰。

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要求AIT處長任命須參院同意 提升位階

默克利則指出，美台身為長期夥伴，對維繫印太區域和平穩定有著堅實承諾，美國必須動用所有手段強化與東亞最活躍民主體台灣的關係，雙方應攜手推進基於民主治理、人權與法治的世界願景。為落實此一目標，法案提出了多項具體改革措施，首先是要求美國在台協會（AIT）處長的任命須經參議院同意，藉此實質提升美駐台最高外交人員位階，其次為建立並簡化跨部會的台灣政策工作小組，並推動台灣有意義參與國際組織。

強化經貿安全合作 共抗中共不實資訊戰

此外，法案進一步要求強化美台在經貿與安全領域的對等合作，並強制制定保護美國商務與非政府機構免受中國政府脅迫的策略。針對中共企圖惡意干預台灣民主制度與進程，法案亦明確表態支持台灣的回應行動。在新版條文中，更特別納入了敦促台灣提升戰力投資的內容，強調支持實施不對稱防衛戰略，並呼籲將提供高標準勞工權益與環境保護的自由貿易協定談判列為優先項目，以深化美台經濟連結。

匡希恆今年三月卅一日訪台期間曾指出，美國國會在對台政策上扮演非常重要角色，一九七九年制定的「台灣關係法」以及「六項保證」都是台美關係的支柱，他已提案將「六項保證」入法。其所指即是去年底同樣與默克利共同提出的「對台六項保證法案」，與前述法案搭配成「友台二重奏」，旨在將美台關係法制化，從各層面加強落實於美國國內法。

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