高虹安論文涉抄襲 智財法院發回更審

資策會控告新竹市長高虹安未經同意，抄襲兩篇版權屬於資策會著作，智慧財產及商業法院合議庭撤銷原判決，發回北院更審。（資料照）

財團法人資訊工業策進會控告新竹市長高虹安未經同意，在其任職資策會期間就讀美國辛辛那提大學時撰寫的博士論文中，抄襲兩篇版權屬於資策會的著作。台北地院一審認為資策會已逾告訴期，判決不受理，但上訴後，智慧財產及商業法院合議庭認定，資策會自訴未逾六個月告訴期間，撤銷原判決，發回北院更審。

資策會主張，高任職期間所完成的「運用分類及關聯規則探勘技術之多生產站製造品質預測模型」、「製造品質預測之稀疏編碼」兩篇著作，是資策會受經濟部補助執行「科技研究發展專案創新前瞻計畫」的成果，高未經同意抄襲，於二〇二二年十月提起自訴。一審北院認為資策會早在二〇二一年就知此事，已逾告訴期。

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二審合議庭認定，高虹安的博士論文與兩篇版權屬資策會的著作有高達八成、三成以上的內容近似，資策會之前未進行內容比對，是後來經比對後才知悉高的論文涉抄襲，未逾告訴期。此外，資策會另向高求償，一審智慧法院去年已判高賠償四十萬元。

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