鄭麗文四月七日訪中 陸委會籲鄭：勿落入統戰分化陷阱

陸委會昨呼籲鄭麗文嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。（資料照）

中國國台辦主任宋濤昨日宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文四月七日率團訪中；陸委會昨呼籲鄭麗文嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。

中國官媒「新華社」報導，宋濤聲稱，為推動國共兩黨關係和兩岸和平發展，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席，率國民黨訪問團於四月七日至十二日到江蘇、上海、北京參觀訪問。鄭麗文就任以來，「多次表達」希望到大陸訪問的意願，中方將與國民黨就鄭訪問事宜溝通，做出妥善安排。

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對此，陸委會表示，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀與野心，從來不會因為與台灣任何政黨、任何人交流互動而有所改變，呼籲國民黨鄭主席嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。另提醒任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

中共已宣布邀請鄭麗文四月七日率團訪中，是否在出發前與總統賴清德進行會面？鄭昨強調，不論是行前或結束訪問後，她都非常願意與賴總統見面交流，雙方有太多「結」需要打開了，台灣不能再無窮惡鬥下去，她隨時都願意與賴總統為兩岸發展、國內紛紛擾擾、憲政僵局來對話。

總統府：鄭應向國人說明 為何不審預算卻訪中

總統府發言人郭雅慧受訪回應，國人應該更期待鄭麗文向國人說明，為什麼要在立法院推遲軍購條例及預算審查、推遲總預算案，甚至無法付委的狀況下，非常積極到中國進行這樣的見面？

熟稔兩岸情勢的官員分析，中國搶在「川習會」前，安排鄭麗文訪問中國，顯示「中共已經把國民黨搞定」，並想藉此影響「川習會」。至於鄭麗文的訪中行程有無「鄭習會」？按照中共慣例，須前期表現良好，最後一天才會讓你見到最高層級的領導。

中國民運人士王丹發文質疑，中共安排鄭麗文在川普訪華之前去北京，擺明了是拿國民黨當棋子用，也說明習近平見川普，最重要的議題就是台灣問題，因此需要國民黨配合鋪陳。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗表示，中國主動安排會面，是在營造兩岸關係可以透過交流改善的氛圍，實際上是在削弱軍購的正當性。

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