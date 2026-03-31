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    首頁 > 政治

    雲縣長選戰 張嘉郡、 劉建國PK教育政見

    2026/03/31 05:30 記者李文德／雲林報導
    劉建國認為，雙語教育方面應盤點英語師資、改善教學環境品質，進而縮短城鄉差距。（記者李文德攝）

    劉建國認為，雙語教育方面應盤點英語師資、改善教學環境品質，進而縮短城鄉差距。（記者李文德攝）

    下屆雲林縣長選戰開打，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡昨公布首波教育政見，拋出品德教育、雙語實驗教育、學校行政激勵三大面向。她表示，教育是奠定未來的關鍵，盼擘畫雲林教育黃金十年。民進黨縣長參選人劉建國則認為，該做的是應盤點英語師資、改善教學環境品質，進而縮短城鄉差距。

    張︰品德、雙語、學校行政專職

    張嘉郡表示，品德教育會透過在地善行故事教材化、學生志工服務學習制度化，更規劃從小一導入雙語課程、增設雙語實驗小學，提升小校競爭力。此外學校行政事務繁雜，應讓老師回歸教學專業，她認為應設置專職行政助理，減輕學校老師行政量能。

    劉︰盤點英語師資 改善教學環境

    劉建國指出，雙語教學課程在賴總統當行政院長時已擘畫相關政策，現已是進行式，面臨少子化、資源不足的雙重挑戰，該做的應是盤點整體英語師資、改善教學環境品質，進而縮短城鄉差距，而非把資源集中一間實驗學校。

    劉建國強調，這幾年縣內所需教育軟硬體設施他皆不遺餘力爭取，如導入AI、無人機課程，持續從教育部爭取經費挹注給學校，如可入主縣府，會透過縣府資源，加上中央一般性補助款提高更多符合國家新政策的課程。

    劉建國說，近期將公布他為雲林擘畫的政策，如聚焦醫療與長照，會呼應賴總統提出的「健康台灣」政策，民眾可拭目以待。

    張嘉郡昨公布首波教育政見，拋出品德教育、雙語實驗教育、學校行政激勵三大面向。（記者李文德攝）

    張嘉郡昨公布首波教育政見，拋出品德教育、雙語實驗教育、學校行政激勵三大面向。（記者李文德攝）

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