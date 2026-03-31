關注中國對台壓力 美跨黨派議員：國防不足恐付代價

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（左五）、參議員匡希恆（右四）、堤里斯（右二）及羅森（左三），與AIT台北處長谷立言（左一），昨在國安會秘書長吳釗燮（右五）、國防部副部長徐斯儉（左四）陪同下，前往中科院參訪，（記者田裕華攝）

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨、共和黨參議員匡希恆昨率跨黨派訪團來台。匡希恆表示，他與華府同僚都支持台灣國防特別預算，希望美國在此區域投資安全時，台灣也進行相同投資、「休戚與共」；參院「台灣連線」共同主席提里斯更以北約與烏克蘭經驗示警，強調國防投資不足恐付出沉重代價。

訪團由夏亨及匡希恆共同率領，成員包括堤里斯及聯邦參議員羅森。訪團會見賴總統後，在國安會秘書長吳釗燮、美國在台協會台北處長谷立言陪同下，於總統府敞廳向媒體發表簡短談話。

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台灣的國防與和平 只能靠實力

盼台實際行動 支持國防特別預算

匡希恆表示，此行象徵美台關係的重要性，訪團要進一步向台灣人民證明——我們共同構成維護世界安全與團結的重要力量。他直言，他支持台灣的國防特別預算，華府同僚也都在關注，希望美國在此區域進行安全等領域的投資時，台灣也進行相同投資，「我們是休戚與共的」，國防特別預算的通過對他及華府同僚來說意義重大。

堤里斯指出，他有必要說明為何這項國防特別預算至關重要。過去美國部分北約聯盟夥伴將重心從共同防禦移往其他領域，北約國防預算廿年間高達二兆美元的缺口，或許正是俄羅斯總統普廷敢於入侵烏克蘭的原因之一。

堤里斯指出，烏克蘭透過投入預算、外部支援及不對稱作戰運用，成功抵禦生存的威脅。他強調，「台灣的國防與和平只能靠實力」，實力來自實際行動，以及持續維護自身的安全與主權。

羅森表示，隨著印太地區的不確定性升高，雙方夥伴關係更顯重要，美國仍致力維護台海和平與穩定，並確保台灣具備自我防衛能力，同時台灣也必須持續投資國防，因為威懾力是維持穩定的關鍵。

羅森提到，台灣正面臨網路攻擊、假訊息及海底電纜破壞等「灰色地帶」威脅，台灣展現的韌性，為台美深化合作提供重要契機；此外，台灣在先進半導體的領先地位對全球經濟至關重要，確保供應鏈安全攸關經濟發展，也與台美的國家安全與整體繁榮息息相關。

美國聯邦參議院跨黨派訪團昨前往中科院參訪，見證台美合作研發「勁蜂四型」無人機的實彈穿甲成果。

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