美參議員訪中科院 首見證台美合作勁蜂四型無人機實彈成果

美國聯邦參院訪團與AIT處長谷立言，昨在國防部副部長徐斯儉與國安會秘書長吳釗燮的陪同下，一同參訪中科院並聽取簡報 。（記者田裕華攝）

美國聯邦參議院跨黨派訪團昨前往中科院參訪，除聽取我國國防自主研發簡報，更首度見證台美合作研發「勁蜂四型」無人機的實彈穿甲成果。國防部副部長徐斯儉致詞時強調，面對日益嚴峻的安全挑戰，我國亟需強化防衛韌性與不對稱戰力，他誠摯呼籲國內朝野政黨以國家整體利益為優先，支持行政院版八年一．二五兆元的國防特別條例，向國際展現台灣守護印太和平的決心。

訪團也聽取天弓四型簡報

美國參院訪團成員包括美國參議院外交與安全政策領袖夏亨、參議員匡希恆、羅森及堤里斯等多位重量級友台議員。徐斯儉昨代表國防部長顧立雄表示，此行見證了台美之間「堅若磐石」的夥伴關係。

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徐斯儉特別提及夏亨曾任新罕布夏州首任女州長，並引用該州座右銘「不自由，毋寧死」，強調這與台灣人民守護民主主權的決心不謀而合。他也逐一感謝訪團成員對台灣安全的實質貢獻，包括夏亨與聯名發布聲明敦促台灣跨黨派支持國防預算、羅森提出的「台灣安全法案」奠定兩國防產合作基石，以及「台灣連線」共同主席堤里斯對我國防特別預算的公開支持。

訪團也參觀中科院研發的新一代中遠程防空飛彈系統「天弓四型（強弓）」系統等自製武器並聽取簡報。徐斯儉指出，天弓四型等關鍵科技的研發，是我國國防自主生產能力最佳的佐證。

此外，現場亦首度公開中科院與美商Kratos合作研發的「勁蜂四型」無人機實彈成果。該型無人機掛載新款模組化多用途彈頭，於測試中成功貫穿五十公厘厚的高強度鋼板，展現強勁的反裝甲能力。中科院化學所長施佳男表示，該彈頭採開放式介面，民間無人機亦可搭載，今年將前往美國底特律參加「XPONENTIAL」無人機展，積極推動台灣技術走向國際。

針對尚在審議中的國防特別預算，徐斯儉援引陸委會廿六日公布的最新民調指出，逾七成民眾支持政府增加國防預算。他強調，強化自我防衛已成為當前民意主流，籲朝野凝聚跨黨派共識，支持八年一．二五兆元的特別條例，以助益國軍強化整體戰力。

另，徐斯儉在致詞時也「脫稿」轉達我國立法委員的關切。他轉述立委說法指出，目前仍有部分軍購項目處於「已付款但尚未交貨」的狀態，盼國防部向參議員傳達此訊息，希望參議員協助美國政府加速尚未知會國會案項的程序，這將對我國爭取特別預算提供極大幫助。

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