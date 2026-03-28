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    首頁 > 政治

    《北市》議員鍾小平告發京華城案 挨批破壞「藍白合」

    2026/03/28 05:30 記者甘孟霖、何玉華／台北報導
    台北市議員鍾小平說，柯文哲陷入官司，藍白走太近的話被貼上包庇貪污標籤，反而丟掉中間選民。（資料照）

    台北市議員鍾小平說，柯文哲陷入官司，藍白走太近的話被貼上包庇貪污標籤，反而丟掉中間選民。（資料照）

    許甫︰檢調早在查 鍾還自詡是揭弊英雄 鍾︰走太近會被貼包庇貪污標籤

    台北地方法院廿六日針對京華城案一審判決，民眾黨創黨主席柯文哲被重判十七年、褫奪公權六年，不過由於此案是由前台北市長郝龍斌首先揭發、國民黨籍市議員鍾小平告發，也引發是否影響「藍白合」疑慮。民眾黨前副秘書長、市議員參選人許甫昨批，鍾小平為自己選舉破壞藍白合。鍾小平則直言，柯文哲陷入官司，雙方走太近的話被貼上包庇貪污標籤，反而丟掉中間選民。

    鍾︰「柯下黃上」 緊貼白營恐丟掉中間選民

    鍾小平表示，「接下來就跟黃國昌合吧，至少黃沒有官司，是乾淨的」，而柯在不能選總統後，於民眾黨內多少形成「柯下黃上」的權力更迭，所以多跟黃合作。但他也提醒，雙方合作過程，國民黨能多拿到多少的小草票？會不會反而因此丟掉更多中間選民？這是黨主席鄭麗文佈局合作強度時要考慮的，雙方走太近的話被貼上包庇貪污標籤，反而丟掉中間選民，讓民進黨單獨過半就不好了。

    針對民眾黨三月廿九日上凱道，鍾小平說，他是本案告發者當然不去，不過也要提醒一起上凱道的國民黨公職們，要深思是否要跟民眾黨緊貼在一起？不要為了阿里山一棵五千年的檜木，而丟掉整片阿里山森林。

    許甫︰鍾搶功勞 想吸收綠營支持者選票

    許甫昨接受廣播訪問回嗆，鍾小平自詡是打京華城的揭弊英雄，其實檢調當時已經在查好幾天了，鍾才去搶功勞，是想吸收綠營支持者的選票，在為自己的選舉而破壞藍白合作契機，「很希望在年底之後，他（鍾小平）就不是台北市議員了」。

    鍾小平則表示，這次地方選舉，他的選區還有民眾黨籍參選人吳怡萱劍指他，呼籲選民們，如果認為這次他主持正義，就堅定投票讓他留在市議會，不要棄保，「許甫、吳怡萱、民眾黨都出手了」。

    藍議員︰柯蔑視他人 酸言酸語反噬自己

    國民黨籍議員汪志冰表示，柯文哲的案子判決出爐，信者恆信、不信者恆不信，而藍白合是一個更上位的兩黨共識原則，雙方還是會朝這個方向來推動，政黨間本來就會分議題有各種不同的合作，雙方不見得要全面同步，也無法要求黨員都認同京華城案是司法追殺。她也感慨，柯文哲當年橫空出世，將個人形象塑造成一個完人，標準非常高，「刀叉吃人肉」等語錄讓人印象深刻，當時蔑視他人的酸言酸語，如今都反噬到自己身上。

    民眾黨前副秘書長、市議員參選人許甫（左）昨批，國民黨市議員鍾小平為自己選舉破壞藍白合。（中廣新聞網《千秋萬事》提供）

    民眾黨前副秘書長、市議員參選人許甫（左）昨批，國民黨市議員鍾小平為自己選舉破壞藍白合。（中廣新聞網《千秋萬事》提供）

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