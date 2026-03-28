首期款31日到期「美方壓很緊」 海馬士 國防部沒依據可付款

台灣增購海馬士多管火箭飛彈系統發價書付款截止日31日到期，國防部副部長徐斯儉昨表示，現在問題是相關特別條例及預算都未經立法院通過，國防部沒有依據可以付款。（記者廖振輝攝）

台灣增購海馬士多管火箭飛彈系統發價書付款截止日將於卅一日到期，國防部副部長徐斯儉昨表示，已責成戰規司繼續跟美方聯絡，希望爭取一些展延時間，「不過美方好像還是壓得很死、很緊」，現在問題是相關特別條例及預算都未經立法院通過，國防部沒有依據可以付款。

相關特別條例、預算 卡在立院

立法院會十三日趕在軍購發價書到期前，授權政院簽署拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等四項對美軍購案發價書。其中海馬士多管火箭飛彈系統發價書付款截止日將於本月卅一日到期。國防部戰略規劃司長黃文啓曾說明，海馬士發價書由於涉及彈藥談判因素，期限不得展延。

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行政院長卓榮泰昨率行政院各部會赴立法院進行施政報告並備質詢。徐斯儉受訪表示，國防部已與美國國防合作安全局（DSCA）洽詢，不過美方好像還是壓得很死、很緊，現在已責成戰略規畫司繼續跟美方聯絡，希望爭取一些展延時間。即便成功展延還是有個期限，之後如何付款，國防部還是要商議。

責成戰規司聯絡 盼美展延時間

徐斯儉指出，現在問題是相關的採購預算未經立院通過，且特別條例草案也未經立院三讀，國防部沒有依據可以付款，要怎麼解決，國防部可能還要再行商量討論。

對於國防特別條例草案的關鍵條文未達共識，徐斯儉表示，如果立委對於國防部規劃出來的特別預算規模，有什麼樣的意見，國防部都願意討論。國防部提出的七項採購項目，是基於敵情及防衛作戰所規劃出來的，這才是最重要的邏輯，希望立委能了解。

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