鍾小平：我一個小議員可以迫害柯？

國民黨籍北市議員鍾小平。（資料照）

台北地方法院廿六日針對京華城案一審判決，民眾黨創黨主席柯文哲重判十七年、褫奪公權六年。本案「吹哨者」國民黨台北市議員鍾小平昨天出面受訪，對於民眾黨說此事是「政治迫害」，他反問，自己一個小議員可以迫害富甲一方的沈慶京財團？可以迫害幾十萬票當選市長的柯文哲？這是小蝦米打敗大鯨魚的案例。

議員監督法院判決

合力揪出不法貪污

鍾小平強調，就是因為我們站在正義、清廉、為民除害、杜絕官商勾結的一方，如此而已。

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至於是否擔心遭到民眾黨支持者小草的圍剿，鍾說，現在離柯而去的年輕人，他稱為「含羞草」，剩下這些最兇的則是「豬籠草」，先前曾有人持鐵器砸壞他服務處的鎖，試圖侵入，不過勇者無懼，他連沈慶京、柯文哲都不怕，才不會怕豬籠草，他也深知行使正義是要付出代價的。

京華城案宣判後，許多民眾湧入鍾小平社群盛讚他為民除害，鍾小平表示不敢當，他只是盡本分杜絕貪腐，從政三十年來他就信奉兩句話「流著老兵的血，走經國的路」，前總統蔣經國曾說「官商不能勾結」，當議員本分就是杜絕財團與柯文哲勾結。有趣的是，柯文哲競選總統時，還曾說過自己從政的風格像蔣經國。

鍾小平說，自己奉行「官商不能勾結」，這次是很好的典範，議員監督，法院判決，雙方全力合作揪出不法貪污，讓上百億元的土地容積率不被財團掠奪走。

他也提及，蔣經國說「醬油是醬油，醋是醋」，做官就該清廉，做生意就該合法賺錢，兩邊勾結是最大的弊病，這時候大家就懷念清廉的前台北市長郝龍斌，當初不要說給京華城八四〇％容積率，連申請自三九二％提高到五六〇％，郝市府都不放。

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