「小沈1500」未被採信 法界：二審有翻盤空間

前台北市長柯文哲因涉京華城等案，一審遭判刑十七年。（資料照）

台北地方法院前天宣判，前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等弊案，合併執行有期徒刑十七年，可再上訴。合議庭雖然認定，柯文哲收受二一〇萬元與職務行為具對價關係，但對隨身碟Excel工作簿內記載的「小沈一五〇〇」證據，雖認為是柯親手製作，因事證尚待補強，未予採信。法界分析認為，在工作簿整體可信度下，未來二審在證據關聯性攻防上，仍有翻盤空間。

合議庭勘驗發現，硬碟內相關檔案最後編輯時間均在搜索日之前，且文件內容、存檔者資訊及其他記載事項，均足以認定「工作簿」確由柯文哲製作，並非他人偽造或事後補寫。另經比對多名證人證述與募款資料，發現工作簿中除「二〇二二年十一月一日小沈一五〇〇」外，其餘多筆記錄均可與實際募款情形相互印證。

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法界認為，合議庭既已認定工作簿內容具有高度真實性，且表格中多筆紀錄均可與金流或證人證述相互對應，相關名單所列人員多已被傳喚作證，且證人均證稱有實際交付或捐助各該金額，足認有實際金流紀錄可供查證，這些證人的證詞已可補強「小沈一五〇〇」金流證明。未採認「一五〇〇」紀錄，也可能是認為相關證據存在一定不確定性，加上案件備受矚目，審判上傾向採取較為審慎的證據評價。

法界解釋，實務上所謂補強證據，主要針對被告在審判外的不利供述，須有其他客觀證據相互印證；至於書證或物證本身，並非補強與否的問題，而是其證明力是否足以認定犯罪事實。若除書面紀錄無其他證據支持，即難據以認定犯罪，也是法院未採認該筆紀錄的重要原因。

柯文哲過去對此議題，表現顯得相當迴避。去年十月七日庭訊時，檢察官直接切入隨身碟主題，柯卻應對矛盾，忽然宣稱硬碟內含「中華民國一半國家機密」與美中談判資料，批評檢方搞政治偵防，一方面承認硬碟標籤字跡是自己的，但對內容「完全沒印象」、「第一次看到」等語；當檢方具體詢問帳冊中的捐款名單與交付方式時，柯文哲則一連拒答多達十六次。

柯庭訊時曾拒答十六次

因此，儘管一審判決未採認「小沈一五〇〇」，但細數柯文哲過去庭訊間續拒答十六次的沉默，與合議庭認證確親手紀錄的事實，已然構成京華城案未來最耐人尋味的法律攻防點。

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