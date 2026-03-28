軍購流程延宕 學者：台灣恐失史上最佳戰略窗口

對美軍購案項目中的海馬士多管火箭（見圖），必須於本月卅一日支付首期款，否則全案恐延宕至年底，學者昨示警，軍購流程延宕，恐導致台灣錯失史上局勢最佳的戰略窗口。（資料照）

對美軍購案項目中的海馬士多管火箭，必須於本月卅一日支付首期款，否則全案恐延宕至年底，學者昨示警，全球各國提升國防預算，加上俄烏、中東局勢持續動盪，軍購流程延宕，恐導致台灣錯失史上局勢最佳的戰略窗口。

採購優先順位不保

國防部二月初表示，美方已知會國會的拖式飛彈、標槍飛彈續購、M109A7自走砲等三案，以及後來收到的海馬士多管火箭系統案，發價書草案有效期限至本月十五日，我方需於三月卅一日支付首期款。

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下週二卅一日，立院將召開院會，軍購條例能否達成共識以突破一個月冷凍期的制度，端看朝野黨團及立法院長韓國瑜的智慧。

政治學者陳俐甫昨受訪說，因應威權國家軍事擴張威脅，當前全球民主盟友皆提升國防預算，紛紛增購美製先進武器，國際軍備市場已由「買方市場」徹底轉向「賣方市場」，且加上俄烏、中東戰火持續消耗美軍庫存，我方若越晚確定，採購優先順位恐遭移後。

陳俐甫說，台灣受制於中共打壓，能取得美國政府信任出售裝備、甚至獲得軍事援助，是極其難得的政治突破，不應以一般自由市場的「契約交付」邏輯去看待。再加上美方現階段願意售台與現役同等級的裝備，反映出對台海局勢穩定的高度重視，這是我方爭取國防進化的「史上最佳時機」。

陳俐甫強調，川普政府主導要求盟國分擔防衛責任，也透過行政命令、簽署施行友台法案及如「老虎小組」等特殊機制加速對台軍售流程，在野黨卻以「防範貪腐」等藉口，同時誤導民眾軍售延宕等消息，又實質透過程序技術性杯葛軍事採購條例。台灣在國際處境特殊，好不容易打通九成的國際阻礙，最後卻毀在國內程序，這對國家安全極其不智，也恐將如當年扁政府時期軍購案遭封殺，錯失重要戰略窗口。

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