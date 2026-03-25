民進黨中二選區初選 楊典忠、王立任、陳怡潔出線

楊典忠（右一）、王立任（右三）、陳怡潔（右四）投入台中市第二選區議員選舉。 （記者張軒哲攝）

民進黨台中市議員初選展開電話民調，中二選區（清水、沙鹿、梧棲）共有四位參選人爭取三席，廿三日民調，昨日黨中央公布民調比率依序為楊典忠〇．四八、王立任〇．三一、林東誼〇．一四、陳怡潔〇．〇五，陳怡潔雖墊底，但仍獲民進黨婦女保障提名，她與楊典忠、王立任投入年底選戰。

陳怡潔獲婦保提名

第二選區應選五席，現任藍營張清照、副議長顏莉敏、綠營楊典忠、王立任、無黨籍陳廷秀，藍營將維持原班人馬，綠營推出陳怡潔、林東誼加入戰局，形成四搶三，但陳怡潔為綠營婦女保障名額，三名男性民調互相競爭，近期可見四人掃街或是站路口拜票身影，王立任上週還找來高雄市長參選人賴瑞隆車掃助陣。

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楊典忠強調，隨著捷運藍線、機場捷運及延伸清水等重大交通建設陸續推動，台中海線正站在發展的關鍵轉折點，需要持續監督的力量，懇請民眾今年底投票支持；王立任說，初選的結束，是大選的開始，會帶著選民懇託，繼續前進；陳怡潔說，除了清水之外，會陸續在梧棲與沙鹿設置服務處。

林東誼指出，恭喜初選過關的每一位候選人，也預祝民進黨台中市長參選人何欣純和中二選區三位議員參選人皆能順利當選。

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