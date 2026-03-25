入境卡欄位名稱 韓方將改「我可接受的方案」

南韓電子入境卡系統中「出發地」及「下一目的地」欄位，將我國列為「中國（台灣）」。（圖擷取自南韓電子入境卡申請系統）

我方施壓 要將南韓英文改稱KOREA（SOUTH）

南韓電子入境卡系統自去年二月上線至今，「出發地」及「下一目的地」欄位一直將台灣列為「中國（台灣）」，我國外交部本月十八日祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，若月底仍未獲回應，將把台灣電子入國登記表中的南韓英文調整為「KOREA（SOUTH）」。據了解，駐台北韓國代表部已經有向我國表達，會提出我方應可接受的方案。

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外交部亞東太平洋司司長林昭宏昨於外交部例行記者會說明，我國已向韓方表達嚴正關切，希望韓方能本於相互尊重及對等原則，正視我方訴求。若韓方本月卅一日前仍未提出正面回應，我國將自今年四月一日起，在台灣電子入國登記表出生地、居住地欄位的下拉式選單中，將南韓英文標示由「Korea, Republic of」調整為「KOREA （SOUTH）」。

丹麥稱我「中國」外交部譴責 促更正

除了南韓，丹麥也矮化台灣，在居留證國籍欄直接稱我國為「中國」。外交部發言人蕭光偉昨日抨擊，丹麥政府扈從中國的外交敘事，不僅明顯違背歐盟外交政策與實踐，也有違民主與人權原則，外交部對此表達嚴厲譴責，若丹麥政府未積極回應我更正訴求，我方將採取進一步反制措施。

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