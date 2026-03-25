與鄭別苗頭？傅找藍委週五與朱餐敘

前國民黨主席朱立倫。（資料照）

立法院國民黨團總召傅崐萁上週才安排黨內立委與國民黨主席鄭麗文餐敘，本週五又安排與前國民黨主席朱立倫餐敘，由於立法院本週正在審議軍購特別條例，時機相對敏感。黨內立委表示，傅的安排耐人尋味，表面上雖然尊重鄭麗文，但此安排也表達「不會完全聽妳的」。

由於軍購特別條例已經在立法院院交及國防委員會委員審查，黨內立委認為，即便前後任主席有九〇〇〇億元和三五〇〇億元的極大差距，但黨內已經定調，鄭麗文就是要黨團「聽她的」，即便與朱立倫餐敘，也不至於會影響到結果，尤其朝野一直都沒有共識的話，可能今、明兩天就直接出委員會送到院會表決了。

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黨內立委說，無論是朱立倫、盧秀燕都是支持八一〇〇億元到九〇〇〇億元的版本，傅崐萁這次沒有介入黨中央的指導，表面上給予鄭麗文極大的面子，但這樣的餐敘安排耐人尋味，也代表傅雖然表面尊重鄭，但不完全會聽鄭的。另一方面是，過去「朱傅體制」合作得很密切，但無法複製到現在黨團與「鄭黨中央」身上。

黨內立委表示，黨中央不只在軍購案與多數黨內立委不同調，還有黨團幾乎一致反對的前國民黨發言人蕭敬嚴一事，也更加深大家對黨中央的不滿。

對於國民黨團與朱立倫餐敘，外界解讀朱陣營有與目前的黨中央別苗頭的意味，一位清楚並了解朱陣營想法與動向的黨內人士表示，這只是個人感受問題。有很多朱過去提名的不分區藍委要參加今年的縣市長選舉，大家都希望國民黨這次選舉能有一個穩健的作法，透過餐會的形式向前黨主席請益議題攻防的看法，再正常不過，外界不必過度解讀。

據透露，朱立倫當天會把主要重點放在能源議題，因為去年大罷免期間，朱極力要求推動核管法修法，至於軍購部分著墨會比較少，只會強調美方軍售應該符合台灣人民的需求，同時朱立倫應該會多談過去自己與美國互動的經驗，這次盧秀燕美期間見到的美方人士，其實都是朱立倫的好朋友。

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