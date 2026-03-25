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    首頁 > 政治

    初選民調今展開》徐欣瑩找藍委陪車掃 陳見賢有許淑華相挺

    2026/03/25 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    國民黨新竹縣長提名初選今起三天電話民調，立委徐欣瑩（左圖，徐欣瑩團隊提供）昨由立委王育敏等人陪同大車掃。副縣長陳見賢（右圖，陳見賢團隊提供）則找來南投縣長許淑華力挺，懇託鄉親支持。

    國民黨新竹縣長提名初選今起三天電話民調，立委徐欣瑩（左圖，徐欣瑩團隊提供）昨由立委王育敏等人陪同大車掃。副縣長陳見賢（右圖，陳見賢團隊提供）則找來南投縣長許淑華力挺，懇託鄉親支持。

    國民黨新竹縣長提名初選今起三天進行電話民調，兩選將除了提出多項政見，近日也紛紛邀來現任立委或是藍營執政縣市長背書支持。新竹縣副縣長陳見賢團隊表示，除在新竹縣完成藍營整合，獲歷任縣長力挺，也獲台東縣長、南投縣長等表態支持；立委徐欣瑩則再邀多名立委懇託支持，昨並由羅智強、邱鎮軍、王育敏陪同大車掃。

    兩人提出多項政見爭取支持

    陳見賢團隊表示，陳見賢近期持續提出多項具體政策，包括擴大敬老愛心卡至一千點、推動捷運級公車路網、規劃AI科技教育館；在兒童照顧方面，則主張提高育兒津貼、完善新竹縣兒童夜間醫療服務，以及強化課後照顧機制，以務實政策爭取民意支持。

    陳見賢昨到峨眉、北埔等地懇請鄉親和黨員支持。團隊指出，陳見賢在新竹縣不僅完成藍營整合，也獲歷任縣長力挺，近期包括台東縣長饒慶鈴、南投縣長許淑華，以及前副總統夫人蔡令怡等接連表態支持。在選戰最後衝刺階段，展現深厚的地方基礎與長年累積的政治實力。

    民調前夕，徐欣瑩團隊昨在臉書粉專等平台，貼出立委徐巧芯、牛煦庭以及前中廣董事長趙少康等人的懇託支持，並由立委羅智強、邱鎮軍、王育敏陪同在關西、新埔、竹北等鄉鎮市大車掃。

    徐欣瑩表示，新竹縣不只有科技產業的心臟，十三個鄉鎮每一個都有自己的故事，每一位鄉親都有對家的期盼。她用理工博士的背景，未來將透過長者福利加碼、增加公幼名額及臨時托育、推動便捷交通、全面加速重大交通建設等，讓新竹縣成為AI科技首都，更要成為有愛（Ai）、有溫度的幸福城市。

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