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    首頁 > 政治

    不想連任宜縣議長？ 張勝德：順其自然

    2026/03/18 05:30 記者游明金／宜蘭報導
    張勝德（右）當選本屆宜縣議長時，由上屆議長父親張建榮（左）手中接過印信。（資料照）

    張勝德（右）當選本屆宜縣議長時，由上屆議長父親張建榮（左）手中接過印信。（資料照）

    國民黨宜蘭縣議會議長張勝德在爭取縣長提名失利後，傳出無意連任議長，引起宜蘭政壇震撼。對此，張勝德說，現在的目標就是先選上議員，要不要選議長就順其自然。

    國民黨宜蘭縣長提名，初選民調由空降的不分區立委吳宗憲勝出；外界質疑爭取提名的議長張勝德是被黨中央「做掉」。初選後，前議長張建榮，亦即張勝德父親相當不滿，多次表示：「議長我們也不要了，選議員就好，議長交給別人做。」

    不過，張勝德的說法較為保留，他指出，現在的目標就是先選上議員，議員是門票，沒有選上講什麼都是多餘的，要不要選議長順其自然，現在的工作就是繼續服務，繼續做好議員與議長工作。

    張勝德坦言，對於下屆議長選舉，很多人有很多想法，沒人敢說下屆會發生什麼事？要不要選議長，不是他自己能夠決定，要很多人支持才行，下屆議長的事太遙遠，現在把工作做好比較實在。

    對於父親張建榮的說法，張勝德認為是個人情緒抒發，過一陣子應該就好了。民進黨議會黨團總召陳文昌認為，張建榮是在放煙幕彈，張勝德不可能不選議長，一定會爭取議長連任。

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