（新北）邀外賓參訪兒童未來館願景館 蘇巧慧︰期許打造兒童友善城市

新北市長參選人蘇巧慧邀請國際遊戲協會主席羅賓．蒙羅．米勒、超越遊戲協會理事長李玉華參訪願景館。（蘇巧慧辦公室提供）

新北市板橋車站旁將建置「國家兒童未來館」，館址現有願景館開放民眾參觀，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧邀請國際遊戲協會主席羅賓．蒙羅．米勒（Robyn Monro Miller）、超越遊戲協會理事長李玉華參訪願景館，她希望讓新北成為一座「兒童友善」城市。台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌則提出「高齡友善城市三支柱」政見。

蘇巧慧表示，她與黨籍立委張宏陸積極追蹤未來館進度，落成後，將成為全國第一座專屬兒童的國家級文化場館，她建議未來館的室內空間陳設應以「九十五公分的視角」概念，從孩子角度出發，讓未來館真正成為以孩子為核心、以遊戲為本質的兒童文化場域。

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蘇巧慧指出，她希望讓新北成為一座「兒童友善」城市，立委任期內為四十多間學校爭二百多項軟硬體建設改善，同時成功爭取國中小班班有冷氣，更結合她經營多年的podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」舉辦系列親子活動。

黃國昌昨提「高齡友善城市三支柱」政見，即「福利、長照、居住」升級政策，「福利升級」擴大敬老卡使用範圍、「育孫津貼」每月加發二千元並鼓勵長者考取證照擔任「銀壯教保員」。

黃國昌提高齡友善城市政見

「長照升級」將全面落實ICOPE（長者內在能力檢測）健檢；「居住升級」上則仿效國外CCRC（持續照護退休社區）制度，打造結合日照、居家照護與智慧防護的「全齡友善住宅」。

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