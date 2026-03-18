小英宜蘭登山 請鄉親挺林國漳選縣長

前總統蔡英文（前排左）昨到宜蘭仁山步道登山，介紹林國漳（前排中）是「下屆縣長」人選。（記者江志雄攝）

前總統蔡英文昨到宜蘭縣冬山鄉仁山步道登山，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳到場陪同，蔡英文路上遇見粉絲時，向大家介紹林國漳是「下屆縣長」人選，懇請鄉親全力支持。

蔡英文在林國漳、立委陳俊宇、冬山鄉長林峻輔、民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進等人陪同，由仁山步道登山口起登，沿途與鄉親打招呼，粉絲見到小英高喊「妳是我的偶像」，要求合照，氣氛熱絡。

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媒體詢問蔡英文是否推薦林國漳？小英笑笑回說，「今天是來爬山的」，不過，她對粉絲介紹，身旁這位林國漳是「下屆縣長」人選，希望多多支持，讓林笑得合不攏嘴。

登山過程中，林國漳細數宜蘭多條山海步道，更與小英分享他「森林城鄉」願景，盼在宜蘭縣打造三百座微型森林，讓縣民享受花園般的家園美景，蔡英文聽著林國漳對家鄉的描繪，頻頻點頭稱許。

林國漳並送上印有「龜山島」圖案的限量宜蘭T恤給小英，他說「小英總統過去帶領Team Taiwan讓台灣走向世界，現在宜蘭站在發展轉捩點，希望總統穿上這件衣服，加入Team Yilan挺宜蘭行列」，蔡英文欣然接過禮物，稱讚宜蘭人熱情與對環境的堅持，讓人感受到這座城市的生命力。小英此行除了到仁山步道登山，也造訪羅東爐源寺、羅東瑪利亞老人長期照顧中心。

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