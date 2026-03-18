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    首頁 > 政治

    《國民黨》被爆軍人助選 楊智伃︰休假來關心

    2026/03/18 05:30 記者何玉華／台北報導

    國民黨競爭台北市議員第三選區（松山、信義）提名的前國民黨發言人楊智伃，昨由立委洪孟楷陪同到永春市場拜票，對被控在宣布參選當日，要求當時仍是軍人的前同事舉牌助選，陷年輕人於不義一事表示，未逼迫幫忙，同事當天休假又住在附近，是到現場關心了解。

    楊智伃昨邀洪孟楷陪同掃市場，她說，洪孟楷是她從政的榜樣，也提到松山信義區有兩席新人空間，過去是王鴻薇與徐巧芯，她相信自己可以承襲支持者對王和徐在空戰、女力、勇敢正義上的期待，「我是最好的空戰接班人、最好的戰力傳承者」。洪孟楷讚她能文能武，利用「楊智伃」諧音準備了「兩隻魚」布偶送她，希望幫她游過初選、游過大選，挺進市議會。

    另有讀者向本報爆料，楊智伃二月八日宣布參選當天，要求仍是軍人的前同事「阿偉」舉牌助選，公器私用，陷年輕人於不義。楊智伃昨受訪表示，未逼迫幫忙，「阿偉」當天休假又住附近，到現場關心了解。「阿偉」說，住在活動地點附近，因為休假，便到現場關心、跟同事們打招呼；有遵守相關規定。

    台北市兵役局指出，軍人跟公務人員一樣，不能用公務員的身分出現在選舉場合，也不能在上班時間從事選舉活動；若是下班或休假參與，沒有足以辨識公務員、軍人的身分，也沒有助講，應未違法。

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