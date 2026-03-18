謝衣鳯民眾服務社掛看板 黨內轟不公

爭取國民黨彰化縣長參選提名的柯呈枋，質疑黨部不應淪為個人競選總部。（柯呈枋提供）

柯呈枋批黨部不應淪為個人競選總部 謝宣示參選決心 陳素月不意外

國民黨彰化縣長提名作業逐漸加溫，身兼彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯，首波形象看板昨天亮相，第一面選在國民黨的埔鹽鄉民眾服務社大門高高掛起，文案是「馬年行大運、彰化創新局」，謝衣鳯強調，掛看板是宣示參選決心，只要獲得黨的提名，她一定參選到底，對此，民進黨縣長參選人、立委陳素月說，她不覺得意外，她目前最重要的是提出負責任的政策，爭取選民認同。

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謝衣鳯掛看板之舉，也引發國民黨內爭議。爭取參選提名的彰化縣前副縣長柯呈枋重話砲轟，質疑黨部不應淪為個人競選總部，更質疑這場比賽還沒開始就已失去公平，「黨部不是提前開跑的跳板！」柯呈枋強調，黨部主委身居要職，本該負責整合與維持制度公正，而不是利用行政優勢替自己鋪路、卡位。

謝家能否整合 恐影響藍提名決策

同黨縣議員曹嘉豪說，地方選舉個人知名度是其次，家族的樁腳動員力與親人支持才是關鍵；謝家在彰化政壇影響力極大，如果家族不出錢、不出力，戰力絕對會被削弱，他認為能否走到最後，重點不是打多少廣告看板，而是謝家最終能否整合成功，如果謝家不能全力相挺，謝衣鳯「最強參選人」的標籤恐將動搖，甚至影響黨中央最終的提名決策。

另外，國民黨彰化縣黨部將於三月廿三日到廿五日受理十四個鄉鎮市長參選登記，四月起辦理協調與民調，力拚五月完成提名，其餘十二個鄉鎮則採徵召或聯盟合作，未開放登記的鄉鎮，多半是考量「連任優先」或「策略聯盟」。

其中，鹿港鎮開放登記，該區目前有民進黨提名縣議員楊妙月，與無黨籍縣議員施佩妤宣布投入選戰；國民黨縣議員楊竣程表明「有在規劃」，讓原本同在議會的三人可能從同事變成對手，選情恐出現「三腳督」態勢。

彰化縣國民黨埔鹽鄉民眾服務社大門高掛謝衣鳯形象看板。（記者張聰秋攝）

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