玉山論壇》荷蘭前眾院國防委員會主席卡拉曼：台荷先進科技合作 深化夥伴關係

荷蘭前眾議院國防委員會主席卡拉曼（Isa Kahraman）17日於玉山論壇午宴致詞表示，台荷合作在先進科技領域尤其顯著。（記者田裕華攝）

荷蘭前眾議院國防委員會主席卡拉曼昨於玉山論壇午宴演說表示，台荷合作在先進科技領域尤其顯著，荷蘭提供先進半導體產業所需的光刻機技術、台灣則製造驅動數位經濟的晶片，台荷夥伴關係將持續深化，台灣能確信荷蘭是穩固的朋友、可信賴的夥伴，更是自由、創新和機會的支持者。

外交部與台灣亞洲交流基金會（台亞會）舉辦第九屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，昨由外交部次長葛葆萱主持午宴，邀請卡拉曼、印度基金會暨Zeus Capital聯合創辦人多瓦爾致詞。

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卡拉曼指出，台荷關係奠基於長久且共同的歷史，兩國皆屬於國土較小的國家，但都在全球經濟中擔綱要角，台灣是世界上第廿二大經濟體、荷蘭則是世界第十七大。台灣有台積電、荷蘭則有艾司摩爾（ASML），荷蘭提供先進半導體產業所需的光刻機技術、台灣則製造驅動數位經濟的晶片；這些企業不僅代表工業領域的卓越，更象徵現代全球創新的深度互相依存，台荷夥伴關係將在合作、對話、友誼的原則下持續強化。

印度基金會創辦人：台海和平攸關印度

印度基金會暨Zeus Capital聯合創辦人多瓦爾演說指出，台灣的新南向政策和印度的「東進政策」對接。印度提出的海洋倡議強調自由、開放、穩定以及具包容度的印太區域，台灣扮演關鍵角色。台灣處於國際商業航路核心位置，任何發生在台海的紛爭，都會對印度經濟安全造成災難性影響。

捷克前外長：台捷應強化社會韌性交流

另一方面，針對資訊操弄、混合戰襲擾，捷克前外長利帕夫斯基昨於玉山論壇場邊受訪表示，面對敵對勢力企圖濫用民主的開放對付我們，民主國家必須理解並準備好捍衛民主，台捷可以針對如何強化社會韌性進行交流。

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