川習會延期影響美台軍售？ 顧立雄：如期進行

美國總統川普要求北京將原定四月初舉行的川習會延後約一個月。對於是否影響後續美台軍售，國防部長顧立雄昨表示，美國內部的審查程序如期進行，國防部目前沒有接獲有關軍售延宕的相關訊息。（記者羅沛德攝）

沈有忠：不管川習會何時辦？談什麼？ 台灣都要團結應對

美國總統川普因美伊戰爭，已要求北京將原定四月初舉行的川習會延後約一個月。對於是否影響後續美方對台軍售，國防部長顧立雄昨表示，國防部與美方都有進行密切協調，據他了解，美國內部的審查程序如期進行，國防部目前沒有接獲有關軍售延宕的相關訊息。

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顧立雄：美方內部審查程序持續

陸委會副主委沈有忠昨受訪表示，政府研判「川習會」一定會談到台灣問題、美對台軍售問題。不管「川習會」什麼時候舉辦，談話內容是什麼，台灣內部都應該以團結、強化國防、深化和民主友盟國家合作作為基礎，表達台灣在印太地區是一個願意負責任、願意與民主國家共同承擔維持印太地區穩定的角色。

沈：「川習會」會觸及台灣、軍售

中華亞太菁英交流協會昨舉辦「兩岸十字路口：從中共『兩會』到『川習會』」座談會。沈有忠會前受訪指出，去年台灣問題沒有出現在APEC「川習會談」的議題，今年「川習會」的議題很多，包含經濟、稀土、氣候變遷，政府研判台灣問題、對台軍售應該會被拿出來討論。

沈有忠強調，我方沒有辦法特別影響或改變美國和中國在接觸談判過程中的內容，但我們要有的態度是一致對外清楚地展現出，支持國防提升、靠自己捍衛國家主權的決心。

「川習會」是否可能推遲美國對台軍售？沈有忠回應，軍售一方面取決於川普個人的意志和態度，另一方面取決於台灣內部是否已達成對軍售預算的共識，我們要做好自己該做的事來應對外部的變化。

沈有忠在座談會談及，今年大概有四次「川習會」，第一次可能在四月舉行，兩次是APEC、G20的場邊會，最後是習近平今年八月可能回訪美國。政府研判，「川習會」應該會談及台灣議題，結構上中國對台灣、日本的威脅不會有所改變，可能只是戰術上改變。日本首相高市早苗即將訪美，我方也會關注哪些議題是台灣可以加入或討論的。

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