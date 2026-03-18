中選會人事同意權案 卓：再送3人名單 讓藍白補足誠信

行政院長卓榮泰昨答詢批評，現在中選會委員有一半是藍白推薦，把獨立機關變成藍白機關，違背當初所有的承諾。（記者劉信德攝）

立法院十三日進行中選會人事同意權案投票，中選會主委被提名人游盈隆及藍白推薦的中選會委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等四人獲得同意；行政院推薦的副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、陳宗義三人遭到否決。行政院長卓榮泰昨表示，行政院會再送一次三人名單，希望藍白不能言而無信，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

民進黨立委林楚茵昨質詢關切中選會人事案，卓榮泰說，「這件事是我現在心中極大、極大的遺憾。」去年九月，他向立法院長韓國瑜表達，中選會的提名採用政黨推薦的方式，韓當時允諾協助；但他第二次提起時，韓對他說，國民黨希望黨主席改選後再討論。他也向國會表達歉意，「有任何的責難我都認了」，行政院在十月廿八日正式函文朝野黨團。

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卓批把獨立機關變藍白機關

卓榮泰表示，把一個獨立機關變成只有國民黨與民眾黨推薦的，而民進黨、行政院提出的四個人選當中，只挑一個他們能夠接受的，讓其他三個全部落選。「談何誠信？如何合作？」他說，這是對國會極大侮辱，八位委員中有一半是藍白推薦，把獨立機關變成藍白機關，且違背當初所有的承諾。現在在野黨又在談監察委員提名也要這樣做，「還要上當嗎？還能上當嗎？還要繼續上當嗎？」

卓強調，他要再向立法院正副院長韓國瑜、江啟臣表達，「行政院會再送一次三個人的名單，被落選的三個人，政院會再送一次三個人的名單」，希望國民黨、民眾黨身為一個在國會殿堂有席次的正式的政治團體，不能言而無信，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

藍：政院名單充滿政治交換

國民黨團書記長林沛祥表示，行政院此次提名過程，從頭到尾充滿濃厚的「政治交換」氣息，卻對專業審查顯得漫不經心，呼籲政院把心思放回制度本身；民眾黨團總召陳清龍說，被封殺的三人分別在政治資歷、憲政觀念和公共議題一致性出現疑慮而否決，卓若想補正程序，「等他把名單提出來再說吧」。

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