自由日日shoot》程委會藍委少1人 竟直接沒收表決／綠批翁曉玲怕輸就落跑 踐踏民主

立院程委會昨開會，朝野立委對院會議程草案有歧見，國民黨籍召委翁曉玲（右）見在場藍白兩黨立委人數較少，未經表決逕行裁示將議程草案提報院會處理並宣布散會。（記者劉信德攝）

立法院程序委員會昨天爆發衝突。朝野立委對院會議程草案有歧見，擔任主席的國民黨籍召委翁曉玲見藍白兩黨在場立委人數較少，未經表決，逕行裁示將議程草案提報院會處理並宣布散會。國民黨團強調此舉符合議事慣例；民進黨團則抨擊，國民黨立委葛如鈞缺席而導致藍白人數劣勢，怕輸就落跑、不敢表決，公然踐踏議事程序。

國民黨團：符合議事慣例

程委會昨開會排定下次院會議程。民進黨團提案增列最高檢察署檢察總長徐錫祥人事案，盼在野黨支持確保其任命能無縫接軌。民眾黨團則提案，將多項涉及立委赴中納管的「兩岸人民關係條例修正草案」暫緩列案。

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翁曉玲詢問意見時，民進黨立委當場表達異議。不過，翁並未進行表決，僅裁示因朝野黨團無法達成共識，援例將議程草案提報院會處理，並宣布散會。民進黨團對此表達強烈不滿，多位立委上前包圍主席台並爆發口角衝突，質疑翁因國民黨人數不足而沒收表決。

沈發惠：程委會最醜陋的一次

「這是程委會運作最醜陋的一次。」民進黨籍召委沈發惠受訪直言，過去他擔任程委會召委期間，每次表決民進黨都輸，但仍照程序進行表決，這才是正常程序。如今國民黨出席人數較少，導致朝野人數呈現九比八的態勢，在野黨動員沒有做到百分之百就須接受民主結果，卻用這種方式遂行政治目的，未來程委會恐怕永無寧日。

民進黨團副幹事長陳培瑜質疑，表決贏不了就沒收，翁曉玲獨裁行徑跟中共有什麼兩樣？民進黨立委林楚茵也痛批，國民黨不要臉，立法院長韓國瑜說「票多的人贏」，國民黨票少就沒收表決，還會學韓國瑜落跑。

面對綠營批評，翁曉玲強調，立法院第八屆的陳其邁、吳秉叡，以及第九屆段宜康，到第十一屆沈發惠、吳宗憲，都曾因黨團無法達成共識，直接送院會處理。翁並警告，阻擋她離開的民進黨立委已構成強制罪。

國民黨團說明，翁曉玲遵循議事慣例，處理合法合規，絕非特例。各委員會針對各黨團意見無法獲得共識的提案，送院會協商皆為常年慣例；民進黨團因自身政治利益刻意操作雙重標準，絕非執政黨應有的態度。

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